La Junta tramita más de 770 solicitudes para la ayuda del Bono Alquiler Joven en Córdoba

La ampliación del crédito para el Bono Alquiler Joven en 270.000 euros permitirá atender 50 nuevas solicitudes en Córdoba y provincia. Según datos provisionales de la convocatoria 2025, la Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha tramitado 774 solicitudes (con un 42,1% del nivel de tramitación), según ha informado la delegada territorial, Carmen Granados.

De los 34,2 millones de euros transferidos por el Gobierno central a Andalucía para hacer frente a la segunda convocatoria del Bono Alquiler Joven, Córdoba recibió 2.874.090,13 euros, a los que hay que sumar los 272.000 euros ya mencionados, tras la publicación en BOJA el pasado 15 de julio de la Orden de 9 de julio de 2025, por la que se amplía el crédito y se modifica la Orden de 2 de enero de 2025, por la que se convocan ayudas al alquiler a los jóvenes: Bono Alquiler Joven en Andalucía.

La Junta de Andalucía cerró el pasado 15 de febrero en menos de 24 horas la presentación de solicitudes a la segunda convocatoria del Bono Alquiler Joven al alcanzar el tope de 8.500 peticiones. La administración autonómica estima que se beneficien 5.700 jóvenes, aunque el plazo se mantuvo abierto hasta alcanzar las 8.500 solicitudes en previsión de posibles duplicidades de solicitudes o incumplimientos de los requisitos.

Esta convocatoria cuenta con los mismos requisitos que la anterior. Va dirigida a jóvenes mayores de edad hasta los 35 años que viven en alquiler y tienen ingresos menores a tres veces el Iprem si es una persona y de cuatro veces el Iprem si es una unidad familiar. La vivienda o habitación alquilada constituirá la residencia habitual y permanente del solicitante durante el periodo subvencionable y debe ser acreditado mediante el alta en el padrón municipal. Si es una unidad familiar, se requerirá el certificado de empadronamiento colectivo de los miembros de la familia.

Los solicitantes aportarán, entre otra documentación, un contrato de alquiler de la vivienda o cesión de uso o un compromiso de contrato suscrito por arrendador y arrendatario que recoja las condiciones esenciales del contrato. En caso de arrendamiento parcial, si no constara en el contrato la cuota de participación, se aportará declaración responsable.

Las rentas de los contratos tendrán un límite máximo de entre 900 y 600 euros en función del municipio. Asimismo, la renta máxima por habitación para la concesión de estas subvenciones oscilará entre los 380 y 300 euros.

La primera convocatoria del Bono Joven de 2022 benefició en la provincia a 1.085 personas, con un importe de 4.862.481,73 euros.