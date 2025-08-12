Incendio en el monumento Patrimonio de la Humanidad

El Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral

El presidente de este organismo, asesor de la Unesco, se ha reunido con el equipo de conservación del monumento

El presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, con el deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, el arquitecto conservador de la Mezquita Catedral, Gabriel Rebollo, y técnicos, este martes.

El presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, con el deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, el arquitecto conservador de la Mezquita Catedral, Gabriel Rebollo, y técnicos, este martes. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral. Lo ha señalado este martes el presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, durante su visita al monumento para conocer in situ los daños sufridos ocasionados por el incendio del pasado viernes en el edificio Patrimonio de la Humanidad.

Molina ha señalado, tras visitar la zona afectada por el fuego acompañado por los responsables del Cabildo y el equipo de conservación del monumento, que el Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral, en su anterior visita al monumento, hace ya casi un año.

Tras la visita de hoy, el presidente del Icomos ha añadido que se ha constituido una mesa de trabajo con el Cabildo "para ver errores y aprender". Esta mesa de trabajo ya se impulsó en septiembre del año pasado, cuando Icomos España también visitó la Mezquita Catedral

Molina ha lamentado lo sucedido y ha añadido que "en la mesa de trabajo que estamos teniendo trabajaremos sobre todo en la prevención y la educación".

Noticias relacionadas y más

Organismo no gubernamental

El Icomos es una organización internacional, no gubernamental, asociada con la Unesco. Se dedica a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural.

En Directo
Ver más

TEMAS

  1. Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
  2. Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
  3. Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
  4. Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
  5. Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
  6. La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
  7. Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba
  8. El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe

El Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral

El Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral

La alerta roja por calor "revaloriza" la red de refugios climáticos en Córdoba

La alerta roja por calor "revaloriza" la red de refugios climáticos en Córdoba

La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi

La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi

Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable'

Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable'

La plaza de Cañero tendrá plataforma única y se mejorará la accesibilidad de toda la zona

La plaza de Cañero tendrá plataforma única y se mejorará la accesibilidad de toda la zona

El Icomos visitará este martes la Mezquita-Catedral para conocer el impacto del incendio

El Icomos visitará este martes la Mezquita-Catedral para conocer el impacto del incendio

La Junta defiende la "gestión excelente" del Cabildo y el plan de autoprotección de la Mezquita-Catedral

La Junta defiende la "gestión excelente" del Cabildo y el plan de autoprotección de la Mezquita-Catedral

Nuevo paso para ejecutar el esperado enlace del polígono de Las Quemadas con la A-4

Nuevo paso para ejecutar el esperado enlace del polígono de Las Quemadas con la A-4
Tracking Pixel Contents