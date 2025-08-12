El Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral. Lo ha señalado este martes el presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, durante su visita al monumento para conocer in situ los daños sufridos ocasionados por el incendio del pasado viernes en el edificio Patrimonio de la Humanidad.

Molina ha señalado, tras visitar la zona afectada por el fuego acompañado por los responsables del Cabildo y el equipo de conservación del monumento, que el Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral, en su anterior visita al monumento, hace ya casi un año.

Tras la visita de hoy, el presidente del Icomos ha añadido que se ha constituido una mesa de trabajo con el Cabildo "para ver errores y aprender". Esta mesa de trabajo ya se impulsó en septiembre del año pasado, cuando Icomos España también visitó la Mezquita Catedral

Molina ha lamentado lo sucedido y ha añadido que "en la mesa de trabajo que estamos teniendo trabajaremos sobre todo en la prevención y la educación".

Organismo no gubernamental

El Icomos es una organización internacional, no gubernamental, asociada con la Unesco. Se dedica a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural.

El presidente de Icomos comprueba ya los daños en el monumento tras el incendio El presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, se encuentra ya en la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde ha sido recibido por miembros del Cabildo y arquitectos responsables del plan de protección del momumento para comprobar 'in situ' los daños tras el incendio. Molina se ha reunido en primer lugar con el equipo de conservación del templo. Después, ha conocido la zona afectada por el fuego, que son, fundamentalmente, las capillas número 33 y 34, localizadas en la nave 1, dentro de la ampliación de Almanzor.

La Junta defiende la "gestión excelente" del Cabildo en la Mezquita y el plan de autoprotección del monumento La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha defendido este martes la "gestión excelente" del Cabildo Catedral de la Mezquita de Córdoba tras el debate abierto sobre los planes de autoprotección del monumento, patrimonio de la humanidad. La Junta ha asegurado que gracias a que el plan de autoprotección "funcionó bien" la Mezquita Catedral se ha librado de "una catástrofe". En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Del Pozo ha pedido ser "muy prudentes" en relación a las causas del fuego, que, en las primeras horas del incendio, se barajó que pudiera haberse producido por una máquina barredora --que estaba cargándose-- almacenada en una sala contigua a la capilla que salió ardiendo y en la que se guardaban sillas de madera plegables para las misas y oficios.

Pilar Cobos El juzgado, a la espera de conocer el informe policial sobre el incendio de la Mezquita-Catedral El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informa de que el juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, en funciones de guardia el viernes pasado, está a la espera de recibir el atestado policial sobre el incendio de la Mezquita Catedral para abrir diligencias de investigación (y determinar si existen indicios racionales de delito) en caso de estimarlo oportuno. En esta línea, agentes de la Policía Científica han regresado a la Mezquita Catedral para continuar realizando la inspección ocular del monumento, después de una primera actuación el sábado pasado. La Policía Nacional ha indicado que la inspección ocular continúa, toda vez que sus efectivos no han podido concluirla durante el fin de semana por la falta de seguridad en algunas zonas.