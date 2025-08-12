Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 12 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Raíces en el jardín
‘Los cuentos de la abuela Cata’
Dentro del programa Raíces en el Jardín, tendrá lugar el espectáculo infantil Los cuentos de la abuela Cata. Aforo limitado.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo, s/n.
22.00 horas.
Fiestas
36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas
Actuación del coro Flora. El arte de nuestra tierra, copla con María Luisa España, sevillanas a cargo de María José Jiménez y la academia de baile Flora e hija.
CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Señales’, de Salvador Morera
El Centro de Arte Rafael Botí acoge la exposición Señales hasta el próximo 15 de septiembre.
CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 09.00 a 15.00 horas.
Muestra
Sigue ‘Un toque de transversalidad’
Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.00 a 14.00 horas.
