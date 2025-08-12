Qué hacer hoy en Córdoba, martes 12 de agosto de 2025

Raíces en el jardín

‘Los cuentos de la abuela Cata’

Dentro del programa Raíces en el Jardín, tendrá lugar el espectáculo infantil Los cuentos de la abuela Cata. Aforo limitado.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico. Avda. de Linneo, s/n. 22.00 horas.

Fiestas

36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas

Actuación del coro Flora. El arte de nuestra tierra, copla con María Luisa España, sevillanas a cargo de María José Jiménez y la academia de baile Flora e hija.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Señales’, de Salvador Morera

El Centro de Arte Rafael Botí acoge la exposición Señales hasta el próximo 15 de septiembre.

CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí. Manríquez, 5. De 09.00 a 15.00 horas.

Muestra

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.