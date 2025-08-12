Los fallecidos en Córdoba el martes 12 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 13 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Ana Garrido Luque

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

Dolores Cantarero Prados

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

Dolores Moro Rodríguez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta

Miguel Gallardo Ramírez

La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de La Fuensanta