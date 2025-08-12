Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 12 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 13 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ana Garrido Luque
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
Dolores Cantarero Prados
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
Dolores Moro Rodríguez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta
Miguel Gallardo Ramírez
La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de La Fuensanta
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe