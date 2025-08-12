Sucesos en Córdoba

Detenido por agredir a un vecino que le recriminó su actitud vandálica por destrozar un cajero automático

Propinó un golpe a la persona que le recriminó su vandalismo, provocándole una fractura de huesos faciales y la necesidad de asistencia médica

Una patrulla de la Policía Nacional.

Una patrulla de la Policía Nacional. / Gustavo Santos

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un joven como presunto autor de un delito de lesiones, en el marco de una investigación iniciada a raíz de una agresión ocurrida a mediados del pasado mes de junio en la barriada de Valdeolleros.

En torno a las 6 de la madrugada, una pareja que paseaba por la vía pública a la altura de una sucursal bancaria se percató de que tres jóvenes estaban causando daños materiales a un cajero automático. Ante esta situación, el varón se dirigió verbalmente a uno de ellos recriminándole tal conducta incívica.

Lejos de cesar en su actitud, los individuos reaccionaron de forma violenta, iniciándose una riña entre ambas partes. Durante la misma, uno de los jóvenes propinó un golpe en el rostro de la víctima, que le provocó una fractura de huesos faciales y la necesidad de asistencia médica.

Investigación policial

Tras tener conocimiento del incidente, la Policía Nacional inició una investigación para identificar a los agresores. Las pesquisas permitieron reconocer al presunto autor del golpe que le causó la lesión, quien fue detenido el pasado día 7 de agosto y puesto a disposición judicial, si bien los investigadores continúan trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido y localizar a los otros dos implicados en la agresión.

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es de gran importancia para prevenir y esclarecer hechos delictivos. Ante cualquier situación sospechosa, se recomienda contactar de inmediato con el teléfono 091.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
  2. Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
  3. Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
  4. Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
  5. Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
  6. La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
  7. Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba
  8. El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe

La restauración de la Torre del Homenaje y el Salón de los Mosaicos del Alcázar supera el 60%

La restauración de la Torre del Homenaje y el Salón de los Mosaicos del Alcázar supera el 60%

Detenido por agredir a un vecino que le recriminó su actitud vandálica por destrozar un cajero automático

Detenido por agredir a un vecino que le recriminó su actitud vandálica por destrozar un cajero automático

El Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral

El Icomos ya abordó con el Cabildo la necesidad de trasladar los materiales de limpieza fuera de la Mezquita-Catedral

La alerta roja por calor "revaloriza" la red de refugios climáticos en Córdoba

La alerta roja por calor "revaloriza" la red de refugios climáticos en Córdoba

La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi

La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi

Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable'

Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable'

La plaza de Cañero tendrá plataforma única y se mejorará la accesibilidad de toda la zona

La plaza de Cañero tendrá plataforma única y se mejorará la accesibilidad de toda la zona

El Icomos visitará este martes la Mezquita-Catedral para conocer el impacto del incendio

El Icomos visitará este martes la Mezquita-Catedral para conocer el impacto del incendio
Tracking Pixel Contents