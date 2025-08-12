Detenido por agredir a un vecino que le recriminó su actitud vandálica por destrozar un cajero automático

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un joven como presunto autor de un delito de lesiones, en el marco de una investigación iniciada a raíz de una agresión ocurrida a mediados del pasado mes de junio en la barriada de Valdeolleros.

En torno a las 6 de la madrugada, una pareja que paseaba por la vía pública a la altura de una sucursal bancaria se percató de que tres jóvenes estaban causando daños materiales a un cajero automático. Ante esta situación, el varón se dirigió verbalmente a uno de ellos recriminándole tal conducta incívica.

Lejos de cesar en su actitud, los individuos reaccionaron de forma violenta, iniciándose una riña entre ambas partes. Durante la misma, uno de los jóvenes propinó un golpe en el rostro de la víctima, que le provocó una fractura de huesos faciales y la necesidad de asistencia médica.

Investigación policial

Tras tener conocimiento del incidente, la Policía Nacional inició una investigación para identificar a los agresores. Las pesquisas permitieron reconocer al presunto autor del golpe que le causó la lesión, quien fue detenido el pasado día 7 de agosto y puesto a disposición judicial, si bien los investigadores continúan trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido y localizar a los otros dos implicados en la agresión.

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es de gran importancia para prevenir y esclarecer hechos delictivos. Ante cualquier situación sospechosa, se recomienda contactar de inmediato con el teléfono 091.