Sucesos
Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante
Las casas han quedado dañadas aunque no hay heridos
Cuatro viviendas se han visto afectadas y seis han tenido que ser desalojadas a causa de un incendio que se ha originado la tarde de este martes en una zona de chalets del Brillante, en Córdoba capital, según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, que han actuado para sofocar las llamas. El fuego, según estas mismas fuentes, se ha saldado sin heridos.
Según han detallado los bomberos de Córdoba, una parcela ubicada en la calle Cardenal Portocarrero ha empezado a arder sobre las 17.45 horas. Las llamas han llegado a cuatro viviendas de la zona que se han visto afectadas. Además, a causa de este siniestro seis viviendas han tenido que ser desalojadas por el humo.
Efectivos del SEIS han precisado que no hay heridos a causa del incendio que ha afectado principalmente a árboles y vegetación de la zona. Por el momento, no ha trascendido información sobre la envergadura de los daños de las casas ni si los residentes de las mismas han podido volver a ellas para pasar la noche.
