Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba

Córdoba vive, junto con toda España, una ola de calor que se ha extendido ya muchos días con temperaturas por encima de los 40 grados. En este contexto, los refugios climáticos se hacen cada vez más necesarios y, entre ellos, destacan las piscinas. La primera opción siempre son las piscinas públicas, con precios más asequibles y posibilidad de adquirir bonos. Sin embargo, cada vez hay otras alternativas disponibles para darse un chapuzón.

El uso de las piscinas -y de las instalaciones en general- de un hotel está reservado para sus huéspedes, pero hay algunos que cuando llega el verano abren la posibilidad de usar sus instalaciones con un pase de día. De los cientos de establecimientos hoteleros que existen en la capital, muchos cuentan con recinto para el baño, aunque con distintas características, lo que hace que puedan abrir o no para el público general.

Diario CÓRDOBA ha hecho una búsqueda sobre algunas de las opciones que existen en la ciudad. En general, son los establecimientos con las piscinas más grandes los que ofrecen esta posibilidad y cabe señalar que es una opción mucho más costosa que las piscinas privadas o las municipales. Aún así, la plataforma de ocio y viajes Atrápalo destaca su crecimiento y asegura que, a nivel nacional, esta actividad supone ya el 15% de la facturación relativa a propuestas en hoteles.

¿Qué hoteles ofrecen pase de día en sus piscinas?

En la avenida de La Arruzafa se encuentra Exe Las Adelfas, que cuenta con una gran piscina que se puede usar entre semana por 15 euros los adultos y 10 euros los niños, un precio que aumenta a 20 y 15 los fines de semana. La actividad comienza a las 10.30 horas y se extiende hasta las 20.30. No se puede ingresar con comidas y bebidas, pero las familias pueden salir a comer fuera y volver a entrar. También hay restaurante de carta fría abierto. No es necesario reservar, pero sí presentar DNI a partir de los 12 años.

En el hotel finca Los Abetos la posibilidad de echar un día en su piscina depende de la ocupación, por lo que conviene llamar antes o reservar una habitación, con la que tendrás derecho a los demás servicios. Si la opción del pase de día está disponible el precio es de 15 euros por persona entre semana y 20 euros los fines de semana.

Otro de los hoteles que ofrece esta posibilidad es el Crisol Jardines de Córdoba (antiguo Ayre, en El Brillante), al que se puede ir de lunes a viernes por un precio de 20 euros por persona, mientras los fines de semana y festivos cuesta 25 euros en un horario de 11.00 a 20.00 horas. No es necesario hacer reserva y se puede pagar en la recepción. Tampoco se puede acceder con comida o bebida, pero tienen bar y restaurante a disposición del cliente.

El Eurostars Palace (Paseo de la Victoria) está disponible de lunes a jueves en horario de 11.00 a 20.00 horas. El precio es de 35 euros por persona e incluye una botella de cava, y fruta fresca cortada. No se puede ir con comida, pero tienen bar disponible.

Otros hoteles de Córdoba como el Hospes Palacio del Bailío solo ofrece sus baños romanos por una hora y hay que llamar para consultar precios, mientras que el Córdoba Center; Hesperia; NH Collection Amistad; Las Casas de la Judería; Hotel Córdoba Medina Azahara o el Soho Boutique las mantienen reservadas únicamente para sus clientes alojados.

Existe también la opción de los apartamentos turísticos o de páginas web como Swimmy para alquilar entre particulares.

