Sucesos

Los bomberos de Córdoba trabajan en el incendio de una vivienda en Las Jaras

El fuego se habría originado en la calle Atalayuela Encantada a las 16.45 horas y ha obligado a movilizar al Plan Infoca

Bomberos de Córdoba, en una imagen de archivo.

Bomberos de Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Un incendio en una vivienda de la urbanización de Las Jaras, en Córdoba capital, ha movilizado a los bomberos y a los efectivos del Infoca este martes. Según fuentes del 112, la llamada de alerta se ha recibido a las 16.45 horas.

Según las primeras informaciones el fuego se habría originado en una vivienda de la calle Atalayuela Encantada, aunque todavía no se conoce si dentro o fuera del inmueble, en alguna zona de pastos, según las fuentes consultadas, que agregan que no hay conocimiento de personas heridas.

El aviso por el siniestro, avanzado por Cordópolis, ha movilizado a efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), a la Policía Local, la Guardia Civil y efectivos del Plan Infoca debido a la ubicación de esta urbanización, en plena Sierra.

