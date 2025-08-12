El Ayuntamiento de Córdoba concede 343 ayudas de cheque-bebé dotadas de 500 euros

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado este lunes el decreto por el que se concede el cheque-bebé municipal, una ayuda impulsada este año por el Consistorio con el objetivo de fomentar la natalidad. En total, según lo publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, se han aprobado 343 cheques-bebé, que supondrán un gasto de 171.500 euros en total, a razón de 500 euros por familia. Se trata de la resolución de aquellas peticiones que se cursaron entre el 1 de abril y el 20 de mayo, es decir, 343 ayudas en dos meses.

Cabe recordar que el Ayuntamiento activó hasta un millón de euros para esta ayuda, que era ampliable a 300.000 euros más. La ayuda, eso sí, se puede seguir pidiendo hasta el 15 de noviembre de este mismo año. Las 343 familias beneficiadas recibirán los 500 euros en un pago único. Los requisitos para acceder al cheque eran que el bebé hubiera nacido a partir del 1 de enero de este año y que sus progenitores estuvieran censados en Córdoba, al menos, desde el 1 de marzo de 2024. Esta pequeña ayuda que se da desde el ámbito local continuará y, a partir de 2026, la solicitud será de un año natural de 1 de noviembre a 31 de octubre.

Más requisitos

De este cheque-bebé solo uno de los progenitores puede ser beneficiario. En caso de padres separados, obtendrá el dinero el progenitor que tenga la custodia legal. Y si se trata de una custodia compartida, el beneficiario será el que presente una declaración responsable, puesto que solo se permite una solicitud por niño.

El anuncio

Esta ayuda fue anunciada por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante el debate del estado de la ciudad que se celebró en octubre del año pasado. Según dijo Bellido en su momento, “si Córdoba quiere seguir creciendo tenemos que ayudar a las familias; y especialmente a aquellas que deciden tener hijos”. El alcalde justificó la medida, que se cobra independientemente de los ingresos económicos del núcleo familiar, por la necesidad de incentivar la natalidad en una provincia que lidera la pérdida de habitantes en España.

Los datos

Según los últimos datos cerrados y definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2023, en ese ejercicio se registraron en Córdoba capital un total de 2.227 nacimientos. Una década antes, en 2013, esa cifra era de 3.132, lo que implica una caída en diez años de casi un 30%.

