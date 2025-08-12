La alerta roja por calor "revaloriza" la red de refugios climáticos en Córdoba

La alerta roja decretada por la Aemet por altas temperaturas hace que la red de refugios climáticos cobre hoy, en y en los días venideros, más valor que nunca. Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que tiene previsto continuar con la apertura, a efectos de refugios climáticos y tal y como viene haciendo de forma intermitente desde el pasado mes de julio, de diversos centros públicos, entre las 9.00 y las 21.00 horas.

¿Cuáles son los centros abiertos?

De este modo, se convierten en refugios climáticos contra el calor en dicho horario la Casa Ciudadana, el Centro Cívico Complementario El Alcázar, el Centro Cívico Arrabal del Sur, el Centro Cívico Vallehermoso, el Centro Cívico Norte Sierra (Cruz de Juárez), el Centro Cívico Poniente Sur (Plaza de Toros) y el Centro Cívico Complementario Osio, aunque en este caso concreto permanecerá cerrado de 14.00 a 15.00 horas, mientras que el resto de centros cívicos estarán abiertos con horario normal de mañana.

Otras "trincheras" contra el calor

En cuanto a los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, estarán abiertos: Osario Romano (8,00 a 14,00 horas), Ciudad Jardín (8,30 a 13,30 horas), Levante (18,00 a 21,00 horas), Huerta de la Reina (9,00 a 21,00 horas), Alcázar Viejo (9,30 a 14,30 y 17,00 a 20,00 horas), Santa Cruz (12,00 a 14,30 y 19,00 a 21,00 horas), El Higuerón (8,30 a 15,00 y 18,00 a 21,00 horas, Antonio Pareja (9,00 a 14,00 y 18,00 a 21,00 horas), Duque de la Victoria (9,00 a 13,30 horas), y Foggarilla, Villarrubia, Veredón, Alcolea y Los Ángeles (9,00 a 14,00 y 18,00 a 21,00 horas).

Al respecto de la apertura de estas instalaciones municipales como refugios climáticos durante el presente verano, la teniente de alcalde delegada de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ya ha señalado que "aunque somos conscientes de las altas temperaturas que tenemos en verano en nuestra ciudad, estos días de especial calor nos hacen dar un paso más y abrir los espacios municipales para que puedan ser utilizados por todo aquel que lo desee en las horas de más calor del día".