La Agrupación Musical Cristo de Gracia presenta su segundo disco: arte y pasión de Córdoba en una banda sonora

La Agrupación Musical Cristo de Gracia vuelve a tener motivos para emocionarse. La agrupación ha desvelado hoy la portada de su segundo trabajo discográfico, una obra que fusiona simbolismo religioso, identidad cordobesa y música. El diseño es un óleo sobre lienzo del artista montillano Francisco Gázquez (1994), inspirado en la alegoría naturalista y simbólica del remate del banderín de la formación.

La composición de la portada representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, incorporando en las ráfagas del Espíritu Santo las primeras notas de La Santísima Trinidad, de Cristóbal López Gándara (2023). En la parte inferior, destaca el Ojo de la Providencia fusionado con la Cruz Trinitaria y la silueta del Santísimo Cristo de Gracia, enmarcado por la hebilla gótica del uniforme de la banda.

El título del disco, en tonos rojos, abraza los lugares más emblemáticos de Córdoba, uniendo devoción y raíces. La preventa, abierta desde ayer y hasta el 26 de agosto, ofrece el álbum en CD o USB por 12 euros a través de la web y redes sociales de la agrupación.

.