Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable'

Un grupo de 160 mayores cordobeses, pertenecientes a los centros de participación activa de Levante y Huerta de la Reina han disfrutado estos días de una jornada de playa en El Palo (Málaga). Este viaje forma parte de las actividades impulsadas por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba dentro de su programa Verano Saludable. Según ha informado el Consistorio, son 15 los viajes que se han realizado en el mes de junio, 25 en julio y 32 en agosto (entre los que ya se han realizado y los que están programados hasta final de mes). Un total de 72 viajes a la playa, lo que supone un aumento del 36% con respecto al año 2024. Hasta el momento han participado en estos viajes un total de 2.500 mayores de la ciudad y se espera que, a final de este mes, la cifra de participantes supere los 3.500.

Para participar en estos viajes, las juntas de gobierno de cada centro de participación activa abren el plazo de inscripción para que los socios se apunten de manera gratuita con el único requisito de estar inscrito como usuario de dicho centro, también sin coste. El transporte se realiza en autobús, que recoge a los grupos a primera hora de la mañana, con regreso a Córdoba a las 20.00 horas.

Grupo de mayores que se ha ido a El Palo. / CÓRDOBA

Destinos

Acerca de los destinos de estos viajes, son los propios centros son los que demandan las fechas y los destinos a las costas de Málaga, Cádiz o Huelva, siendo las playas de la costa malagueña las más solicitadas, concretamente la de El Palo. El resto de destinos se reparten entre la playa de la Misericordia, el Bajondillo, Fuengirola, Benalmádena, Torre del Mar, La Carihuela, Los Álamos, Matalascañas, la Cala de Mijas, el Puerto de Santa María, Chiclana e Isla Canela.

Para la teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, estos viajes durante el verano suponen "una excelente experiencia para que nuestros mayores disfruten de una jornada de playa y convivencia, alejados de las altas temperaturas de Córdoba. Desde la Delegación de Mayores estamos muy satisfechos con el aumento del número de viajes y de usuarios en este año y vamos a seguir apostando por este tipo de actividades que redundan en la mejora de la calidad de vida y de ocio de los mayores cordobeses".