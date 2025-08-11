La mirada informativa sigue posada en la insignia de Córdoba, la Mezquita-Catedral y las novedades sobre el incendio. El Cabildo ha anunciado hoy que asumirá el coste total de la restauración de templo. Este organismo no ha ofrecido por ahora estimaciones sobre el presupuesto de la intervención, pero la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha avanzado que rondará el millón de euros. Por otro lado, como parte de este proceso de reconstrucción, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, visitará mañana la Mezquita-Catedral para conocer el impacto del siniestro. Y por último, como parte de este proceso y protocolo en el recinto, la Policía Local ha activado hoy un plan de tráfico especial para facilitar el trabajo de los expertos sobre el terreno.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Cultura

Provincia

Sucesos

Deportes