La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La decisión del Cabildo de asumir el coste de la reparación de la Mezquita, la visita del Icomos al monumento y el plan de tráfico para facilitar los trabajos marcan la crónica vespertina

Así avanzan los trabajos en la Mezquita Catedral tras el incendio

Así avanzan los trabajos en la Mezquita Catedral tras el incendio / AJ González / COR

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La mirada informativa sigue posada en la insignia de Córdoba, la Mezquita-Catedral y las novedades sobre el incendio. El Cabildo ha anunciado hoy que asumirá el coste total de la restauración de templo. Este organismo no ha ofrecido por ahora estimaciones sobre el presupuesto de la intervención, pero la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha avanzado que rondará el millón de euros. Por otro lado, como parte de este proceso de reconstrucción, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, visitará mañana la Mezquita-Catedral para conocer el impacto del siniestro. Y por último, como parte de este proceso y protocolo en el recinto, la Policía Local ha activado hoy un plan de tráfico especial para facilitar el trabajo de los expertos sobre el terreno.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Cultura

Provincia

Sucesos

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents