La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La decisión del Cabildo de asumir el coste de la reparación de la Mezquita, la visita del Icomos al monumento y el plan de tráfico para facilitar los trabajos marcan la crónica vespertina
La mirada informativa sigue posada en la insignia de Córdoba, la Mezquita-Catedral y las novedades sobre el incendio. El Cabildo ha anunciado hoy que asumirá el coste total de la restauración de templo. Este organismo no ha ofrecido por ahora estimaciones sobre el presupuesto de la intervención, pero la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha avanzado que rondará el millón de euros. Por otro lado, como parte de este proceso de reconstrucción, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, visitará mañana la Mezquita-Catedral para conocer el impacto del siniestro. Y por último, como parte de este proceso y protocolo en el recinto, la Policía Local ha activado hoy un plan de tráfico especial para facilitar el trabajo de los expertos sobre el terreno.
- El Cabildo asumirá el coste total de la restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio
- El Icomos visitará este martes la Mezquita-Catedral para conocer el impacto del incendio
- La Policía Local reordena todo el tráfico en torno a la Mezquita para facilitar las obras tras el incendio
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba vislumbra el final de la ola de calor: estos son los días que quedan de "resistencia"
- ¿Sabes cómo actuar ante un golpe de calor? El doctor Francisco Sánchez explica las claves para evitar daños irreparables en el organismo
- Emacsa culminará este mes la obra que dará suministro de agua no potable a los parques del Canal y de Levante
- De Córdoba a Menorca, la ruta del empleo juvenil en verano
- ¿Preparados para las Perseidas? Cinco rincones ideales en Córdoba para ver la lluvia de estrellas este martes
Cultura
- Córdoba bajo las estrellas: cine que une generaciones
- Abraham Mateo, Lérica y G5 encabezan el 2º Membrillo Fest de Puente Genil
Provincia
- Las Perseidas iluminan ya el cielo de Córdoba: los mejores planes para disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo
- Captan en Priego de Córdoba el paso de una bola gigante de fuego: las redes sociales estallan
- Detenido un joven en Villafranca de Córdoba en un control con 4,5 gramos de MDMA
Sucesos
Deportes
- El Córdoba CF anuncia la rescisión del contrato de Calderón
- Así evolucionó la masa social del Córdoba CF y estos son los motivos para un récord
