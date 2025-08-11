La actualidad del lunes 11 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El inicio de la reconstrucción de la Mezquita-Catedral, la valoración del decano del Colegio de Arquitectos sobre lo ocurrido y la entrevista a José Roldán tras su título como Mejor Panadero del Mundo abren la actualidad de la semana

Trabajos de limpieza y seguridad en la Mezquita Catedral tras el incendio.

Trabajos de limpieza y seguridad en la Mezquita Catedral tras el incendio. / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Cabildo ya se ha puesto en marcha y está trabajando en la reconstrucción de la parte de la Mezquita-Catedral que se vio afectada por el incendio del pasado viernes. El equipo de conservación del monumento evaluó ayer los daños y elaborará un informe para proceder a la restauración. Por otra parte, aunque sin salir de este suceso, el decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba ha instado a tomar medidas en el templo y "evitar el almacenamiento de productos peligrosos" en el interior del mismo. Por último, el cordobés José Roldán, director técnico de la Pastelería El Brillante, que ha sido nombrado Mejor Panadero del Mundo, nos habla de la panadería, una profesión que para él es "mi pasión y mi hobby, más que un trabajo".

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Agricultura

Cultura

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents