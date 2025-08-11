El Cabildo ya se ha puesto en marcha y está trabajando en la reconstrucción de la parte de la Mezquita-Catedral que se vio afectada por el incendio del pasado viernes. El equipo de conservación del monumento evaluó ayer los daños y elaborará un informe para proceder a la restauración. Por otra parte, aunque sin salir de este suceso, el decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba ha instado a tomar medidas en el templo y "evitar el almacenamiento de productos peligrosos" en el interior del mismo. Por último, el cordobés José Roldán, director técnico de la Pastelería El Brillante, que ha sido nombrado Mejor Panadero del Mundo, nos habla de la panadería, una profesión que para él es "mi pasión y mi hobby, más que un trabajo".

