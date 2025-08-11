La actualidad del lunes 11 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El inicio de la reconstrucción de la Mezquita-Catedral, la valoración del decano del Colegio de Arquitectos sobre lo ocurrido y la entrevista a José Roldán tras su título como Mejor Panadero del Mundo abren la actualidad de la semana
El Cabildo ya se ha puesto en marcha y está trabajando en la reconstrucción de la parte de la Mezquita-Catedral que se vio afectada por el incendio del pasado viernes. El equipo de conservación del monumento evaluó ayer los daños y elaborará un informe para proceder a la restauración. Por otra parte, aunque sin salir de este suceso, el decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba ha instado a tomar medidas en el templo y "evitar el almacenamiento de productos peligrosos" en el interior del mismo. Por último, el cordobés José Roldán, director técnico de la Pastelería El Brillante, que ha sido nombrado Mejor Panadero del Mundo, nos habla de la panadería, una profesión que para él es "mi pasión y mi hobby, más que un trabajo".
- El Cabildo trabaja ya para reconstruir la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio
- Juan Eusebio Benito, decano de los arquitectos: "Hay que evitar el almacenamiento de productos peligrosos en el monumento"
- José Roldán, cordobés Mejor Panadero del Mundo: «Desde los seis años la panadería es mi pasión y mi hobby, más que un trabajo»
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Incendio en la Mezquita de Córdoba: La importancia de un plan antiincendios
- La Policía investiga aún las causas del fuego en la Mezquita-Catedral de Córdoba
- La Mezquita-Catedral recibió 4.700 visitas este sábado, un dato similar a otros días
- De Córdoba a Menorca, la ruta del empleo juvenil en verano
- Dos enfermeras cordobesas llevan esperanza para los niños de Costa de Marfil
- La ola de calor que ya va por el octavo día se prolonga en Córdoba una semana más
Provincia
- Palenciana y Espiel lideran la recaudación del IAE por habitante
- Convalidada la cesión a Amara del Centro de Energías Renovables de Lucena
- La avería de un tren Alvia en Almodóvar obliga al traslado en autobús de los viajeros
Agricultura
Cultura
Deportes
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe
- La tradición de tomar el fresco en Córdoba se reinventa: de la acera al césped