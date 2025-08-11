PSOE-A pide que Del Pozo comparezca en el Parlamento tras el incendio de la Mezquita-Catedral

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha anunciado este lunes que el Grupo Socialista ha registrado en esta jornada en el Parlamento de Andalucía la petición de convocatoria de la Diputación Permanente para que en este órgano comparecezca la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y dé explicaciones del incendio que afectó la noche del viernes a una capilla de la Mezquita.

En una rueda de prensa en Granada, Cuenca ha informado de esa iniciativa persigue que "comparezca con carácter inmediato el Gobierno de Moreno Bonilla, en concreto, la consejera de Cultura" para que "informe sobre el incendio, las actuaciones previstas por la Junta en conservación y protección".

Los socialistas andaluces consideran que esas explicaciones no se den "mediante anuncios en medios de comunicación", por lo que ha instado al Gobierno andaluz a que proceda a dar esas explicaciones "dando la cara", que incluiría aclarar "qué medidas se estaban tomando y se van a tomar".

Tras declararse "consternados, dolidos, preocupados" por el incendio que ha provocado el desplome del techo de una capilla y ha afectado a otras dos, ha sostenido que el siguiente paso es que "los andaluces, los cordobeses, tienen derecho a recibir las explicaciones de qué ha sucedido, por qué ha sucedido" y a partir de ahí escuchar "cómo se puede garantizar la preservación de nuestro patrimonio".

Comparecencia de Antonio Sanz

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía ha demandado también la comparecencia parlamentaria del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, acerca de "la vergonzosa cobertura informativa" de la Radio Televisión de Andalucía.

Cuenca ha argumentado que "han generado una enorme polémica y bochorno ante los telespectadores andaluces", ya que ha contrapuesto el hecho de que mientras "las televisiones nacionales cubrían un evento que es fundamental para nuestro patrimonio, nuestra identidad, como era el incendio de la Mezquita", Canal Sur Televisión en su caso ofrecía la retransmisión en directo de una corrida de toros desde Marbella (Málaga).

Ha aceptado el portavoz socialista que "un festejo taurino entendemos que puede tener relevancia", pero de igual forma ha advertido de que "nunca va a estar por encima de lo que estaba sufriendo el patrimonio de todos los andaluces".

Cuenca ha informado de que la representación socialista en el Consejo de Administración de la RTVA ha solicitado la reunión extraordinaria de este órgano de representación para analizar esa cobertura de Canal Sur Televisión, mientras el portavoz socialista ha considerado que el Partido Popular la ha convertido "en una televisión a su servicio, a lo que dicta Moreno Bonilla".