Proxi abre su tercera tienda en el barrio de Poniente Sur y dará servicio los 365 días de año

El barrio cordobés de Poniente Sur cuenta desde el pasado sábado 9 de agosto con una nueva tienda Proxi, la tercera de la cadena de distribución en esta zona. Las nuevas instalaciones ofrecen una amplia gama de productos y servicios, desde alimentos frescos hasta artículos de limpieza, destacando por sus ofertas variadas y precios competitivos.

La nueva tienda promete convertirse "en un punto de referencia para las compras diarias en el barrio, combinando calidad, buenos precios y cercanía", indican desde la citada compañía.

Ubicado en la calle Manuel Fuentes Bocanegra número 19, el nuevo establecimiento cuenta con una superficie de 250 metros cuadrados y ha sido diseñado con amplios espacios y secciones muy bien delimitadas para facilitar la experiencia de compra a sus clientes.

Plan de expansión

La nueva tienda Proxi, es la segunda de la cadena que se abre en 2025, La primera del año inició su actividad el pasado mayo en la calle Platero Lucas Valdés del Distrito Levante. Con la apertura este sábado del nuevo local, la empresa cordobesa da un paso más en su crecimiento sostenido y se consolida "como un referente en el sector de tiendas de conveniencia en la ciudad", apuntan en un comunicado.

Tiendas Proxi ya cuenta con un total de 19 establecimientos distribuidos estratégicamente por diferentes barrios, lo que le permite estar cada vez más cerca de sus clientes y responder con agilidad a sus necesidades cotidianas.

Gracias a su compromiso con la calidad, la variedad de productos y las promociones accesibles, la empresa ha logrado ganarse la confianza de miles de cordobeses y cordobesas, convirtiéndose en una opción preferente para las compras diarias. Este modelo de proximidad, enfocado en ofrecer soluciones prácticas, rápidas y a buen precio, ha sido clave en su consolidación dentro de un mercado cada vez más competitivo.

Apertura todo el año

La nueva tienda abrirá sus puertas al público de lunes a domingo los 365 días del año. En sus instalaciones se ofrece a los clientes una amplia gama de productos distribuidos entre varios servicios no asistidos de frutería, carnicería, charcutería, bazar, prensa, comida preparada y horno. Como novedad, esta tienda inaugura la primera sección de comida preparada por la que la empresa apuesta siguiendo la últimas tendencias del mercado.

La tienda cuenta con una iluminación especial, enfocada al ahorro de energía y de consumo de luz en horas específicas, además de un sistema de activación automática de luz exterior en base a la luz solar recibida.

En este nuevo Proxi en el barrio de Poniente Sur, al igual que en el resto de tiendas de la cadena, se ha implantado un sistema de refrigeración de última generación que responde al modelo de tienda eficiente que la empresa está instalando de forma progresiva en todos sus establecimientos, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Esto último no solo mejora la conservación de los productos, sino que permite un importante ahorro energético, lo que se traduce en una menor huella ambiental.

La puesta en marcha de este nuevo supermercado ha supuesto una inversión en torno a los 350.000 euros y ha permitido la contratación de ocho profesionales que a partir de este sábado prestaran sus servicios en Proxi y ofrecerán asesoramiento a los clientes sobre la mejor elección de productos para su cesta de la compra. Además, hay que destacar que la mayoría de los trabajos para el montaje de la tienda han sido realizados por empresas cordobesas, con lo que se potencia también la economía local.