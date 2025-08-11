La Policía Local reordena todo el tráfico en torno a la Mezquita para facilitar las obras tras el incendio

La Policía Local de Córdoba ha activado hoy, 11 de agosto, un plan de tráfico especial que tiene como objetivo facilitar el trabajo y las labores de rehabilitación que se van a desarrollar en la Mezquita-Catedral de Córdoba. De la misma manera, el plan diseñado tiene como prioridades garantizar la seguridad de peatones, operarios y visitantes, la protección del patrimonio histórico y la fluidez del tráfico rodado en calles adyacentes, facilitando el acceso de vehículos autorizados y el tránsito alternativo.

Con respecto al ámbito de aplicación, se efectuará un corte total de la calle Magistral González Francés, desde la plaza de Santa Catalina hasta el número 13 y se implementarán medidas en las calles implicadas en la reestructuración: Torrijos, Cardenal Herrero, Magistral González Francés, Judería, Encarnación, Corregidor Luis de la Cerda y avenida del Alcázar (zona temporal de carga y descarga).

Las claves del plan

Según ha informado el Ayuntamiento, entre las medidas del plan se encuentra que el horario de obras será de 7.00 a 18.00 horas en días laborables y que se eliminar la carga y descarga en Torrijos y calles de afectadas. Esa carga y descarga se tralada a Amador de los Ríos mientras duren las obras.

Operarios trabajando en las cubiertas de la Mezquita tras el incendio. / VÍCTOR CASTRO

Cardenal Herrero tendrá doble sentido, así como el tramo no cortado de Magistral González Francés, aunque solo para acceso a cocheras y con salida por la calle Judería. El segundo tramo de Magistral González Francés afectado por el corte será de doble sentido en fondo de saco, restringido únicamente para la cochera del hotel Conquistador.

No se podrán poner veladores en la calle Judería para permitir el flujo alternativo y se regularán los accesos y desvíos. Los residentes y cocheras deberán acceder con acreditación. Además, la maquinaria de obra y transporte tendrán la circulación autorizada solo dentro del horario laboral establecido.

Más desvíos

Los desvíos estarán señalizados hacia itinerarios alternativos por las calles Amador de los Ríos y Corregidor Luis de la Cerda y se pondrán carteles informativos en Amador de los Rios indicando que es la zona provisional de carga y descarga. Las patrullas de la Policía Local estarán ubicadas en los puntos de acceso críticos durante toda la vigencia del plan, que será de aplicación desde el día de inicio de obra (hoy, 11 de agosto) hasta el día 29 de agosto que se espere finalice la primera fase (pudiendo prorrogarse o modificarse según las necesidades de la intervención y evolución de los trabajos).