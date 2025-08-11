Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 11 de agosto de 2025

Fiestas

Continúa la 36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas

Actuación del Coro Sol y Luna, sevillanas con Jesús de los Reyes, espectáculo Entre flores y marías, voces de María José Romero y Carmen Abad y piano con Marcos Monje.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Muestra

Sigue ‘Donde habita el alma’

Donde habita el alma, de Antonio Guerra. Nace de una profunda emoción al sentir cómo, bajo la parra que siempre estuvo allí, la cal respira al mismo ritmo que el jazmín y la dama de noche desbordan su olor, haciendo que el patio acune los sueños.

CÓRDOBA. Artio. El Patio de María. Don Rodrigo, 7. De 13.00 a 16.30 y de 20.00 a 00.00 horas.

Muestra colectiva

Continúa ‘Flores de Palacio’

La belleza del Palacio de Viana se llena de nuevas flores: las de la lente de 22 autoras cordobesas con obras que reflejan emociones, paisajes, retratos y más. La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre.

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Don Gome, 2. De 10.00 a 15.00 horas.

Muestra

Sigue ‘Del éxodo y del viento’

La exposición ofrece un recorrido histórico y emocional sobre el exilio español en el norte de África, uno de los más desconocidos. Tras su paso por la sede de Casa Árabe en Madrid, la exposición es ahora visitable en Córdoba, ciudad en la que permanecerá abierta hasta el 24 de octubre.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.