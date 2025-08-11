Córdoba es la provincia de Andalucía donde más cae el desempleo en la industria en el primer semestre

El balance del segundo trimestre del sector industrial en Córdoba, en cuanto a desempleo se refiere, refleja un descenso del número de personas sin trabajo en este sector del 12% con respecto al mismo periodo del 2024. Casi dos puntos y medio más por encima del registrado en Andalucía, que se ha situado en el 9,6%. Así lo refleja el informe del observatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo, sobre el Mercado de Trabajo en el Sector Industrial que expone que en abril, mayo y junio la cifra media de paro registrado en la provincia en industria alcanza las 4.577 personas.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, ha destacado estos datos poniendo de manifiesto que “ya en el primer trimestre nuestra provincia lideró esta bajada a nivel andaluz con una caída de más de un 13%, una tónica que viene repitiéndose durante todo el pasado año 2024, donde los informes trimestrales arrojaban bajadas de desempleo en este sector para la provincia”.

Gálvez ha incidido en que esta situación se refleja en un aumento de la contratación, “donde Córdoba lleva cinco trimestres consecutivos sumando más acuerdos laborales en el sector industrial”.

El informe de este segundo trimestre muestra un aumento en los acuerdos laborales del 3% con respecto al mismo periodo del 2024. Durante estos meses se han realizado en Córdoba 6.496 contratos en este ámbito, 287 más que en el primer trimestre del año.

Contratos en otros sectores

El mayor número de contratos, con un 37%, se ha realizado en la industria de la alimentación, seguida de fabricación de maquinaria y equipos, de productos metálicos o de muebles, entre otras. En cuanto a las ocupaciones contratadas, el mayor número, con el 26% de los contratos, ha sido para peones de la industria manufacturera, seguida muy de lejos por los operadores de máquinas para elaborar alimentos u operarios para fabricar productos de papel o cartón, entre otros.

La responsable territorial ha insistido en que la Junta de Andalucía tiene clara la apuesta por este sector y Córdoba tiene que aprovechar el empujón que en este sentido va a darnos la Base Logística, que está comenzando a transformar nuestro tejido productivo. Debemos seguir apostando con firmeza por el sector industrial como motor de desarrollo. La industria genera empleo más estable, mejor remunerado y con mayores oportunidades de formación y progreso”.

Ranking

Por municipios, la capital concentra el 35% de las contrataciones en este sector. En concreto, la capital ha aumentado en este segundo trimestre un doce por ciento también en el número de acuerdos laborales. Le siguen Lucena con el 15 por ciento de los contratos y ya, en menor medida, Puente Genil, Montilla, La Carlota, Pozoblanco, Villa del Rio, Espiel, Cabra o La Rambla.

Las ocupaciones más demandadas dentro de este sector son peones de la industria manufacturera; del transporte de mercancías; conductores asalariados; carpinteros o mecánicos, entre otros.

En la provincia contamos en la actualidad con 42.500 personas ocupadas en la industria, 2.700 más que en el trimestre anterior. Los trabajadores industriales representan el 14 por ciento del total de personas ocupadas en Córdoba, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre de 2025. En la actualidad la media de afiliados a este sector en 2025 se sitúa en las 39.360 personas.