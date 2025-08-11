Hacemos Córdoba pide un cambio de modelo de gestión de la Mezquita similar a la Alhambra

El grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha reclamado un cambio en el modelo de gestión de la Mezquita-Catedral, tras el incendio sufrido el pasado viernes, para que sea similar a la de la Alhambra de Granada. El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha señalado en un comunicado que es momento de abrir una reflexión "profunda" sobre el futuro del monumento y "hacernos replantear el modelo de gestión de la Mezquita".

Este debe ser de forma "que se preserve su presente y su futuro mediante una gestión pública coordinada entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, a través de un Patronato Público en el que también estén representados el Cabildo y los órganos de participación ciudadana".

Ha insistido en la necesidad de contar con un plan director que proteja los valores históricos y culturales que motivaron su declaración por la Unesco en 1984 como Patrimonio de la Humanidad, que contemple "una gestión participada y que determine con claridad qué se puede o no hacer en su interior, así como el uso y gestión de los espacios del conjunto monumental".

Esto supondría, entre otras medidas, según ha detallado Hidalgo, prohibir que se utilice cualquier parte del recinto como almacén.

Juan Hidalgo, que ha alabado el trabajo de los bomberos en la extinción del incendio, ha asegurado que este siniestro ha demostrado que "el protocolo de seguridad ha fallado, porque lo primero debe ser la prevención: en ningún caso se debe permitir el almacenamiento de materiales altamente inflamables dentro del recinto".