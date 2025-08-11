¿Preparados para las Perseidas? Cinco rincones ideales en Córdoba para ver la lluvia de estrellas este martes

El cielo ofrecerá en la noche de este 12 de agosto el mejor espectáculo del verano: el clímax de las Perseidas, también llamadas Lágrimas de San Lorenzo. Este fenómeno astronómico, visible desde mediados de julio hasta finales de agosto, alcanza en esta fecha su mayor intensidad, convirtiéndose en una cita ineludible para los amantes de la observación de estrellas.

Fechas y mejor momento

El Observatorio Astronómico Nacional establece un plazo que va desde el pasado 17 de julio hasta el próximo 24 de agosto. Eso sí, la mayor actividad no se registrará hasta el 12 de agosto, hacia las 22 horas (hora peninsular española). No obstante, el hecho de que la luna se encuentre pasando de llena (fase a la que llega el 9 de agosto) a cuarto menguante -donde llega el 16- hará que no sea un año excesivamente bueno para su observación.

Un grupo de cordobeses observa las Perseidas en Los Villares. / MANUEL MURILLO

La órbita de un cometa

La formación de este fenómeno resulta del cruce de la Tierra con la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, momento en el cual se puede observar la estela que dejan los meteoros y otros fragmentos rocosos que viajan por el espacio, con una tasa de actividad de 200 meteoros por hora que podrán superar hasta los 50 kilómetros por segundo. . Estas luces encuentran su origen en la constelación de Perseo, que da nombre a una de las lluvias de estrellas más reconocidas.

Cinco puntos de Córdoba para ver las Perseidas

Uno de los factores más importantes para disfrutar de esta cita con el cosmos es alejarse de los focos de contaminación lumínica. Esto incluye, no solo alejarse del casco urbano de las ciudades, también que el cielo esté lo más despejado posible. En Córdoba hay varios lugares ideales para observar las Lágrimas de San Lorenzo entre los que destaca las reservas Starlight. En cuanto a la hora, el mejor momento es en la madrugada, en torno a las 2.00 horas.

Parque de la Asomadilla

En la propia capital, una buena opción es el parque de la Asomadilla. Es un lugar de fácil acceso gracias a su cercanía con el centro, plagado de zonas verdes donde poder sentarse a ver las estrellas y en las que se reduce ligeramente la contaminación lumínica. Estos factores lo convierten en la mejor opción dentro del casco urbano.

Cordobeses en un atardecer en la Asomadilla. / CHENCHO MARTÍNEZ

Los Villares

El Parque de Los Villares es un clásico para esta cita con las estrellas. De hecho, este parque es uno de los espacios naturales más queridos y conocidos en la capital; allí acuden grupos de amigos y familias con asiduidad para vivir momentos de contacto con la naturaleza. Además, Los Villares organiza una actividad para contemplarlas llamada “Senderismo nocturno y Perseidas: mitos y leyendas” y que ofrece una velada única. Se recorren 2,5 kilómetros junto a un guía que ayuda la identificación de los astros. Tiene un precio de 10 euros (6 euros para los menores de 16 años) y es necesario reservar plaza a través de este enlace.

La barriada de Trassierra

Un lugar mezcla a la perfección el estar cerca de Córdoba con salir de la contaminación lumínica, y de paso perder unos cuantos grados de temperatura, es sin duda la barriada de Santa María de Trassierra. A 20 minutos de la capital y con multitud de senderos y caminos, es una zona perfecta para disfrutar de las Perseidas en su máxima expresión y en plena naturaleza.

Los Pedroches

En este caso, el santuario de La Virgen de Luna, situado entre los municipios de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, suele ser el mirador por excelencia de la zona, la cual, cabe mencionar, también cuenta con el certificado Starlight, recalcando así la limpieza y la claridad de sus cielos. Si bien, lo cierto es que prácticamente cualquier punto de la comarca se convierte un interesante punto de observación, ya que sus 17 municipios cuentan con esta acreditación internacional: Pedroche, Dos Torres, Hinojosa del Duque, Villanueva del Duque, Belalcázar, Cardeña, Fuente la Lancha, Pozoblanco, Añora, Torrecampo, Alcaracejos, Villaralto, El Viso, Santa Eufemia, El Guijo, Villanueva de Córdoba y Conquista.

Santuario de la Virgen de Luna. / CÓRDOBA

Sierra Morena

Otra de las reservas Starlight de la provincia de Córdoba es este paraje. Además, Córdoba es la ciudad que cuenta con más ubicaciones para vislumbrar las estrellas. Después le siguen Jaén, Sevilla y Huelva. Estas son algunos de sus enclaves más recalcables: