Córdoba espera este martes el pico más alto de la ola de calor tras los 43 grados de hoy

El noveno día de la ola de calor de agosto elevó los termómetros por encima de los 43 grados. Córdoba capital, con los 43,4 grados registrados en el observatorio de Prágdena, ubicado en una zona de campiña del término municipal. El observatorio del aeropuerto, que es la referencia más habitual en la capital, se registraron 42,9 grados.

En la provincia, Fuente Palmera y La Rambla llegaron a los 43 en ambos casos. Y en otros municipios, como Espiel o Doña Mencía se superaron ampliamente los 42. Sin embargo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estas marcas serán superadas este martes, cuando se espera que se alcance el pico máximo de la ola de calor.

Previsión de la Aemet para Córdoba. / CÓRDOBA

Mínimas también altas

Así, para hoy martes se espera llegar a los 44 grados en la zona del Valle del Guadalquivir. Ejemplo de ello serán Montoro y Fuente Palmera. Por su parte, en la capital se esperan de nuevo los 43 grados, que se podrían alcanzar también el jueves, el sábado y el domingo. En otros lugares, como Cabra, Lucena o Peñarroya, las máximas se situarán entre los 41 y los 42 grados. Por su parte, las mínimas no bajarán de los 23 grados en el Valle del Guadalquivir, llegando incluso a los 25. En Cabra, por su parte, se espera en la jornada del martes que los termómetros se mantengan por encima de los 26.

Estas temperaturas anormalmente altas se prolongarán, según la Aemet, al menos hasta el domingo, con máximas por encima de los 40 y que podrían llegar hasta los 43 grados. Ante esta situación de calor sin pausa, el Ayuntamiento de Córdoba volvió este martes a difundir una nota en la que recordaba que se mantienen abiertos los refugios climáticos de la ciudad, en horario de 9.00 a 21.00 horas. En concreto, son siete los centros cívicos que mantiene sus puertas abiertas con este fin (Casa Ciudadana, complementarios El Alcázar y Osio, Arrabal del Sur, Vallehermoso, Norte Sierra de Cruz de Juárez y Poniente Sur de la Plaza de Toros). El resto de los centros cívicos abrirán en horario de mañana. Los demás centros de mayores tienen distintos horarios de mañana y tarde.