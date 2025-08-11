Solidaridad

El Banco de Alimentos de Córdoba no cierra por vacaciones: repartidos más de 3.000 kilos de fruta fresca

La entrega se encuadra en el programa FEGA Frutas y Hortalizas, de aprovechamiento de excedentes agrícolas, financiado por la UE y con apoyo sanitario de la Junta de Andalucía

Uvas repartidas por el Banco de Alimentos.

Uvas repartidas por el Banco de Alimentos. / CÓRDOBA

El Banco de Alimentos de Córdoba no cierra vacaciones. En estos días la actividad sigue en sus naves, pues a pesar del verano, a pesar de los 40 grados y a pesar de todos los pesares sigue abierto en estos días. "El hambre no tiene vacaciones", señalan en un comunicado. Así, por ejemplo, han repartido 3.000 kilos de rica y fresca uva. Su procedencia, según indican, es del Grupo Paloma, de Mazarrón (Murcia)

Una entrega más que se encuadra en el programa FEGA Frutas y Hortalizas, de aprovechamiento de excedentes agrícolas , financiado por la UE y con apoyo sanitario de la Junta de Andalucía.

Para esta semana, informan desde la onengé, esta prevista la llegada de un camión de melones que "se sumará a la labor constante de nuestras furgonetas que siguen yendo a Estepa a por mantecados, aun de la campaña anterior, o a Antequera a por patatas, en plena recolección".

Sin olvidar, recuerdan en un comunicado, que se están dando los últimos toques a la próxima Jornada Solidaria de Senderismo a desarrollar en Nueva Carteya o al próximo Torneo solidario de Golf que alcanza este año ya su octava edición

