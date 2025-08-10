La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las novedades sobre el incendio de la Mezquita-Catedral, la prolongación de la ola de calor y la entrevista al oncólogo Juan de la Haba centran los titulares del final de la semana
Seguimos sin retirar el foco informativo de la Mezquita-Catedral. Hoy se ha conocido que el Cabildo ya adquirió dos locales en la calle Encarnación, cercana a la Puerta de Santa Catalina, para trasladar las máquinas barredoras y la elevadora que utilizan en la limpieza del monumento y que en un principio señalaron como causantes del fuego. En otro orden de cosas, la segunda ola de calor del verano, que ya se hace cuesta arriba, ya por su octavo día pero no acaba. Según el pronóstico de la Aemet se prolongará una semana más en Córdoba. Y, en tercer lugar, en una entrevista a Diario CÓRDOBA, el oncólogo Juan de la Haba, analiza los primeros resultados del proyecto HERA, destinado al estudio de marcadores moleculares en la leche materna para mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama posparto.
- El Cabildo ya compró dos locales próximos a la Mezquita-Catedral para trasladar las barredoras
- La ola de calor que ya va por el octavo día se prolonga en Córdoba una semana más
- Juan de la Haba: «El cáncer de mama posparto es biológicamente distinto y más agresivo»
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Junta Islámica expresa "dolor" ante el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba y exige explicaciones
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: "los trenes pegan muchos botes"
- La solidaridad no se va de vacaciones, el trabajo de las asociaciones de Córdoba sigue en verano
- La Junta atiende en Córdoba a más de 115 menores víctimas de violencia vicaria y de género hasta junio
Córdoba CF
- Sergi Guardiola vuelve a marcar para el Córdoba CF 2.625 días después
- Las claves de la pretemporada del nuevo proyecto del Córdoba CF
Provincia
- La avería de un tren Alvia en Almodóvar obliga al traslado en autobús de los viajeros
- Detenido en Hornachuelos por robar la caja registradora de un establecimiento comercial
- El Espárrago, una joya geológica: así es la estalagmita más famosa de Córdoba
Andalucía
- El Infoca tendrá dos nuevas unidades operativas en la lucha contra incendios y pide al Gobierno una brigada de refuerzo
Sociedad
Cultura
- El cordobés 'José del Calli' logra el premio 'Murcianas y otros cantes mineros' del Festival del Cante de Minas
