Seguimos sin retirar el foco informativo de la Mezquita-Catedral. Hoy se ha conocido que el Cabildo ya adquirió dos locales en la calle Encarnación, cercana a la Puerta de Santa Catalina, para trasladar las máquinas barredoras y la elevadora que utilizan en la limpieza del monumento y que en un principio señalaron como causantes del fuego. En otro orden de cosas, la segunda ola de calor del verano, que ya se hace cuesta arriba, ya por su octavo día pero no acaba. Según el pronóstico de la Aemet se prolongará una semana más en Córdoba. Y, en tercer lugar, en una entrevista a Diario CÓRDOBA, el oncólogo Juan de la Haba, analiza los primeros resultados del proyecto HERA, destinado al estudio de marcadores moleculares en la leche materna para mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama posparto.

