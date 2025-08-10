La actualidad del domingo 10 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los daños del incendio de la Mezquita, la derrota del Córdoba ante el Cádiz en el Trofeo Carranza y el trabajo de las entidades sociales en verano centran los titulares del día
Ha sido una tragedia pero, por suerte, no una catástrofe. "La Mezquita se ha salvado", han celebrado el alcalde y el obispo de Córdoba. El incendio que mantuvo el viernes en vilo a Córdoba y a todo el mundo sólo ha afectado a dos capillas ubicadas en la ampliación de Almanzor y el monumento más emblemático de Córdoba continúa abierto, aunque con daños. En otro orden de cosas, el Córdoba CF perdió ayer ante el Cádiz en los penaltis del Trofeo Carranza en un partido con el que puso fin a su pretemporada. Por último, las entidades sociales siguen su labor de ayuda a los más vulnerables en verano y no se van de vacaciones. De hecho en esta época del año refuerzan su trabajo con acciones para paliar los efectos de las olas de calor.
- El alcalde de Córdoba y el obispo, este sábado sobre el incendio: "La Mezquita se ha salvado"
- Al Córdoba CF le sale cruz en los penaltis del Trofeo Carranza
- La solidaridad no se va de vacaciones, el trabajo de las asociaciones de Córdoba sigue en verano
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
Incendio de la Mezquita-Catedral
Deportes
Provincia
Campo
Andalucía
Internacional
