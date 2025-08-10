Ha sido una tragedia pero, por suerte, no una catástrofe. "La Mezquita se ha salvado", han celebrado el alcalde y el obispo de Córdoba. El incendio que mantuvo el viernes en vilo a Córdoba y a todo el mundo sólo ha afectado a dos capillas ubicadas en la ampliación de Almanzor y el monumento más emblemático de Córdoba continúa abierto, aunque con daños. En otro orden de cosas, el Córdoba CF perdió ayer ante el Cádiz en los penaltis del Trofeo Carranza en un partido con el que puso fin a su pretemporada. Por último, las entidades sociales siguen su labor de ayuda a los más vulnerables en verano y no se van de vacaciones. De hecho en esta época del año refuerzan su trabajo con acciones para paliar los efectos de las olas de calor.

