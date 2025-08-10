Incendio en el monumento
La Policía investiga aún las causas del fuego en la Mezquita-Catedral de Córdoba
El gobierno municipal confirma la retirada de los bomberos, Policía Local y Protección Civil del lugar
La Policía científica (Policía Nacional) investiga en estos momentos las causas del incendio que el viernes pasado afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Desde este cuerpo de seguridad han informado este domingo de que los agentes realizaron ayer una inspección ocular y no han finalizado todavía su trabajo, aunque en los próximos días podría conocerse el resultado.
El deán presidente del Cabildo de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, explicó ayer que conocer el origen del fuego será clave para analizar el plan de autoprotección del templo. A preguntas de la prensa sobre si el documento contempla el uso de una capilla como almacén de materiales de limpieza, respondió que «tenemos las medidas normales de seguridad, de autoprotección básicas. Ciertamente, cuando ya se sepa el resultado de esta investigación de la Policía científica, podremos saber exactamente si eso estaba previsto o no».
En otro orden de cosas, fuentes del gobierno municipal han confirmado hoy que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, la Policía Local y Protección Civil ya se han retirado del lugar, después de que algunos efectivos todavía permanecieran allí ayer sábado.
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe
- La tradición de tomar el fresco en Córdoba se reinventa: de la acera al césped