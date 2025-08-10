La Policía investiga aún las causas del fuego en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Policía científica (Policía Nacional) investiga en estos momentos las causas del incendio que el viernes pasado afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Desde este cuerpo de seguridad han informado este domingo de que los agentes realizaron ayer una inspección ocular y no han finalizado todavía su trabajo, aunque en los próximos días podría conocerse el resultado.

El deán presidente del Cabildo de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, explicó ayer que conocer el origen del fuego será clave para analizar el plan de autoprotección del templo. A preguntas de la prensa sobre si el documento contempla el uso de una capilla como almacén de materiales de limpieza, respondió que «tenemos las medidas normales de seguridad, de autoprotección básicas. Ciertamente, cuando ya se sepa el resultado de esta investigación de la Policía científica, podremos saber exactamente si eso estaba previsto o no».

Un agente, durante la extinción del incendio de la Mezquita-Catedral. / Córdoba

En otro orden de cosas, fuentes del gobierno municipal han confirmado hoy que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, la Policía Local y Protección Civil ya se han retirado del lugar, después de que algunos efectivos todavía permanecieran allí ayer sábado.