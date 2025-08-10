La Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba pide más explicaciones sobre las causas del fuego

La Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido una de las voces que este domingo han reclamado más explicaciones sobre las causas que provocaron el pasado viernes por la noche el incendio de este monumento y que han cuestionado la gestión que realiza de él el Cabildo Catedralicio.

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha seguido retomando la normalidad después del incendio, al parecer originado en una barredora eléctrica que estaba almacenada junto a otros útiles de limpieza en la capilla 37, y que provocó que el techo de la capilla de la Anunciación colapsara y se derrumbara y causara daños en otras dos.

Las visita nocturna es la única que no se ha retomado, ya que se espera que este lunes se hagan pruebas para ver si el incendio dañó la instalación de luz y sonido del espectáculo El alma de Córdoba, que incluye. Entre tanto, el portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, Miguel Santiago, ha pedido, en declaraciones a EFE, conocer "con claridad" las causas que provocaron el incendio.

Ha explicado que desde 2013, año en el que se constituyó esta entidad, están advirtiendo "de la mala gestión que lleva a cabo el Cabildo por el abuso al monumento" y avisando de los riesgos que sufre el conjunto patrimonial con zonas destinadas a almacenaje y con actos que se organizan en el interior de la Mezquita-Catedral en los que se acumulan sillas que luego se dejan en las salas o en las capillas.

Además de la capilla donde se declaró el fuego, en la que hay sillas, barredoras mecánicas (que pueden ser el origen del incendio) y útiles de limpieza, existe, según ha detallado el portavoz, otro almacén en la zona que hay debajo de la Capilla Real que entraña un riesgo "importante".

Tras alabar la profesionalidad y eficacia de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba que "han salvado a la Mezquita", ha reclamado que se hagan públicas las medidas que se van a poner en marcha tras el siniestro y ha instado tanto a la Unesco como a Icomos a que estén "más pendientes" de un monumento como la Mezquita-Catedral que es Patrimonio de la Humanidad desde 1984.

Implicación de las administraciones

Además, ha exigido a las administraciones públicas que se impliquen en la gestión del conjunto monumental, que "no puede ser gestionado solo por la Iglesia Católica".

En la misma línea de exigir a las administraciones que se impliquen en la gestión de la Mezquita-Catedral de Córdoba se ha pronunciado el catedrático de Antropología de la Universidad de Córdoba y experto en patrimonio cultural Isidoro Moreno.

Moreno ha criticado, en declaraciones a EFE, que no hayan asumido responsabilidades por el incendio porque "no se analiza nada" y ha calificado de "barbaridad" la posibilidad de que se encontrara cargando una barredora mecánica en el interior del monumento cuando este estaba cerrado.

En su opinión, es "inaceptable" el tratamiento "que se le está dando a un monumento de esta dimensión e importancia para Andalucía".

Para el catedrático de Antropología "se pudo producir una verdadera catástrofe en uno de los símbolos más importantes de Andalucía" y "la causa fue una negligencia inaceptable por parte de quienes se han apropiado de la titularidad en exclusiva de ella, el Obispado y Cabildo".