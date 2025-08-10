La ola de calor que ya va por el octavo día se prolonga en Córdoba una semana más

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió este domingo un aviso especial sobre la ola calor anunciando que esta podría remitir a partir del miércoles, día 13 (para algunas zonas de la Península), las previsiones que maneja la misma entidad para la provincia de Córdoba no dicen lo mismo, pues, al menos hasta el domingo próximo, numerosos municipios tendrán temperaturas máximas por encima de los cuarenta grados. Este fenómeno meteorológico va ya por su octavo día de duración.

Estas elevadas temperaturas serán una tónica habitual durante toda la semana y hacen que la Aemet tenga activados los avisos naranja para este lunes en casi toda la provincia. Solo la Subbética baja de nivel y se queda en el amarillo.

Otra jornada más de calor intenso en Córdoba. / CÓRDOBA

En lo que se refieren a las temperaturas máximas, en el caso de Córdoba capital se situarán entre los 42 (miércoles, jueves y viernes) y los 44 previstos para el martes. Este lunes el mercurio subirá hasta los 43 en la capital. Similares previsiones se manejan para Montoro, mientras que en Fuente Palmera la máxima prevista para el día más caluroso de la semana será de 43 grados, el martes.

El calor no se va

Así que los próximos días mantendrán la tónica de todo lo que llevamos desde principios de agosto y de lo que este domingo puede servir de ejemplo. Las máximas alcanzadas se situaron en 41,9 grados en Fuente Palmera, mientras que en el observatorio del Aeropuerto el termómetro se situó en 41,5. Montoro, con una décima menos (41,4) también estuvo entre los registros más altos de la provincia y de la comunidad autónoma andaluza.

En lo que se refiere a las mínimas previstas, en los principales puntos de control de la provincia no bajarán de los 21 grados. En la localidad de Montoro, durante la noche del martes, los termómetros no bajarán de los 25 grados. En la capital, martes y miércoles la mínima se situará en 24 grados, según la Aemet.