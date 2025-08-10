Incendio en el monumento
La Mezquita-Catedral recibió 4.700 visitas este sábado, un dato similar a otros días
El templo no ha determinado aún la fecha de reinicio de los recorridos nocturnos
La Mezquita-Catedral de Córdoba recibió ayer sábado 4.700 visitas, una cifra similar a la de otros días según han informado fuentes del Cabildo de la Catedral. De esta forma, el incendio registrado el viernes no habría afectado, en principio, al público del monumento.
La zona afectada por el siniestro permanece este domingo acotada y las mismas fuentes indican que la medida, adoptada fundamentalmente por razones de seguridad, se mantendrá mientras que lo recomienden los efectivos de emergencias.
Por otra parte, el templo no ha determinado aún cuándo se recuperarán las visitas nocturnas denominadas El alma de Córdoba, que fueron suspendidas en las noches del viernes y el sábado (este domingo no están programadas).
Las visitas diurnas y a la Torre campanario se mantienen con normalidad, a excepción de la zona del siniestro. Fuentes del Cabildo avanzan que las visitas nocturnas al monumento podrían retomarse en esta semana.
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe
- La tradición de tomar el fresco en Córdoba se reinventa: de la acera al césped