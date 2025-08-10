La Mezquita-Catedral recibió 4.700 visitas este sábado, un dato similar a otros días

La Mezquita-Catedral de Córdoba recibió ayer sábado 4.700 visitas, una cifra similar a la de otros días según han informado fuentes del Cabildo de la Catedral. De esta forma, el incendio registrado el viernes no habría afectado, en principio, al público del monumento.

La zona afectada por el siniestro permanece este domingo acotada y las mismas fuentes indican que la medida, adoptada fundamentalmente por razones de seguridad, se mantendrá mientras que lo recomienden los efectivos de emergencias.

Colas en la entrada de la Mezquita-Catedral de Córdoba, este sábado. / VÍCTOR CASTRO

Por otra parte, el templo no ha determinado aún cuándo se recuperarán las visitas nocturnas denominadas El alma de Córdoba, que fueron suspendidas en las noches del viernes y el sábado (este domingo no están programadas).

Las visitas diurnas y a la Torre campanario se mantienen con normalidad, a excepción de la zona del siniestro. Fuentes del Cabildo avanzan que las visitas nocturnas al monumento podrían retomarse en esta semana.