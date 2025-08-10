Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 10 de agosto de 2025

Fiestas

36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas

Actuarán el coro Ritmo Sureste, copla con Clemente Mata y María del Mar Martos y la academia de baile Flamenco López.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Muestra

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa. Ángel de Saavedra, 9. De 10.00 a 14.00 horas.

Exposición

‘Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras’

Continúa hasta el próximo 15 de septiembre la muestra Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras, de Francisco Escalera. Se muestran 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.