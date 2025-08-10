Los fallecidos en Córdoba el domingo 10 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 11 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonia Meira Guerrero

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

Antonio Ramírez Lara

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta

Dolores Carmona Rodríguez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael