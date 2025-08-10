Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 10 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 11 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonia Meira Guerrero
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael
Antonio Ramírez Lara
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta
Dolores Carmona Rodríguez
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
