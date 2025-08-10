Podemos exige que la Iglesia asuma en solitario la reparación de la Mezquita-Catedral "con los millones de las visitas"

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha sostenido este domingo que la Iglesia asuma en solitario el coste de la reparación de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio que sufrió el viernes en una capilla, que provocó el derrumbe de su techo, así como afectó a otro par de capillas anexas.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla durante su asistencia al acto de homenaje ante el monumento que recrea el fusilamiento de Blas Infante, del que se han cumplido 89 años, Martínez ha sostenido que "lo que ha pasado con el incendio tendrá que sufragarlo la Iglesia católica con los millones de euros que están ganando gracias a las visitas turísticas".

Seguidamente ha considerado que en caso de existir una participación económica de la Junta de Andalucía en la reparación a cambio "tendrá que ser con alguna contrapartida".

"Desde Podemos Andalucía vamos a exigir que se aclare lo que ha pasado", ha proclamado la líder de Podemos Andalucía, al subrayar el hecho de que "la Mezquita de Córdoba ahora mismo, gracias a las matriculaciones ilegítimas, aunque no ilegales, pero ilegítimas, es la Iglesia católica la que está gestionando un bien patrimonio de la humanidad".

Ha remarcado que a raíz de ese incendio "se ha visto que esa gestión no está siendo buena", convencida de que "no es normal que en un monumento que es Patrimonio de la Humanidad se haya dado este caso".

Martínez ha anunciado el registro de una iniciativa en el Parlamento de Andalucía acerca de los guías turísticos de la Mezquita tras calificar de "algo extraño" que en este monumento "no se permite que los guías turísticos homologados por la Junta sean los que hagan las visitas, sino que las hace gente que ellos eligen", para advertir entonces de que "es totalmente ilegal".

"Ni que decir que lo que por supuesto debería ser es que fuese un bien de la Junta de Andalucía y volviera a ser un bien público", ha sostenido en este sentido.