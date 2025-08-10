La Diputación ofrece su apoyo al Cabildo para la restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado este domingo la Mezquita-Catedral junto al deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, para conocer de primera mano el alcance del incendio que tuvo lugar la noche del viernes en el monumento y que ha afectado a dos capillas de la zona de la ampliación de Almanzor. Fuentes ha mostrado todo el apoyo y la colaboración de la institución provincial al Cabildo Catedral y se ha puesto a su disposición para ayudar en las tareas de rehabilitación y restauración que se tengan que acometer para devolver a la normalidad al templo Patrimonio de la Humanidad.

El máximo representante de la Diputación ha recordado que “desde el mismo viernes hemos estado en contacto tanto con el Cabildo, como con la Diócesis y el Ayuntamiento de Córdoba y hemos seguido la situación que, afortunadamente, se controló muy rápidamente gracias al trabajo de los Bomberos y a que se activó el Plan de Autoprotección del monumento”. En este sentido, ha destacado “la rápida actuación y coordinación, fruto de la gran labor en los planes de prevención y conservación que viene realizando la Iglesia en el edificio y que ha permitido que hoy estemos hablando de daños pero no de un desastre que hubiera sido terrible”.

A. J. González

Recorrido por la zona afectada

Durante el recorrido por el conjunto monumental, el presidente ha podido conocer de primera mano la situación actual y la primera valoración que se ha realizado de las consecuencias del fuego. En este sentido, ha subrayado la importancia de la Mezquita-Catedral como referente patrimonial, cultural y turístico no solo de Córdoba, sino de todo el mundo. “La Mezquita-Catedral es un símbolo de nuestra historia y un motor económico y cultural para Córdoba. Desde la Diputación estaremos siempre al lado del Cabildo, poniendo a su disposición nuestros recursos para garantizar su conservación y esplendor”, ha señalado el presidente.

Así, ha añadido, “la Diputación de Córdoba trabajará coordinadamente con el Cabildo, Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía y el resto de instituciones para facilitar cuantas acciones sean necesarias. Han sido días de gran preocupación para todos los cordobeses, y por eso, desde la Diputación haremos lo que haga falta para ayudar en la restauración de un templo de referencia espiritual y patrimonial del mundo”, ha subrayado el presidente.