Crespín pide que se aclare el incendio de la Mezquita-Catedral: "Los cordobeses necesitan saber en qué se ha fallado"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha pedido este domingo “luz y taquígrafo” sobre el incendio que ha afectado a parte de la Mezquita-Catedral de Córdoba esta semana y ha exigido transparencia y el relato pormenorizado de todas las actuaciones realizadas sobre el conjunto monumental “porque las cordobesas y los cordobeses necesitan saber en qué se ha fallado para que no se vuelva a repetir este suceso que ha tocado lo más profundo del corazón de nuestra ciudad”.

Tras una reunión de urgencia mantenida este domingo en la sede provincial con miembros de la dirección del PSOE de Córdoba, Crespín ha querido valorar ante todo la rápida y efectiva actuación del equipo de bomberos que ha podido controlar el incendio y evitar un desastre de dimensiones incalculables, por lo que ha pedido el reconocimiento público para estos efectivos “que no se quede únicamente en el aplauso y el elogio unánime, sino en el refuerzo de los recursos humanos y materiales de esta dotación en los que tanta responsabilidad tiene el gobierno local de la capital y el alcalde, José María Bellido”.

La dirigente ha querido abundar en que “necesitamos investigación, transparencia y papeles para saber en qué se ha fallado, y cómo es posible que en una época como la actual, con tantos protocolos de actuación, planes de autoprotección y tecnología puntera, se haya podido originar este incendio que, por suerte, ha podido ser controlado en un tiempo récord”.

Autoridades visitan la zona afectada por el fuego en la Mezquita-Catedral. / A.J.González

Crespín ha adelantado que el Grupo Municipal Socialista registrará una batería de preguntas para que el Gobierno local de Bellido “se ponga al frente y aporte a la ciudadanía todas las explicaciones para resolver y despejar las dudas que todas y todos tenemos respecto a lo acontecido, porque el alcalde, aquí, no puede ser sólo un convidado de piedra que aluda a la reconstrucción, sino también a la investigación de lo que ha ocurrido para que no se vuelva a repetir”.

Continúan los trabajos en la zona afectada por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba / Víctor Castro

Piden que el Ayuntamiento lidere la investigación de lo ocurrido

“Si el Ayuntamiento y el alcalde tienen potestad y responsabilidad ante cualquier licencia de usos y actividades en la ciudad, no pueden desvincularse de lo que ha ocurrido en la Mezquita-Catedral y derivarlo a la gestión compartida entre el Cabildo y la Junta de Andalucía”, ha insistido Crespín, que ha afeado que Bellido “quiera pasar página en lugar de ponerse al frente de la investigación para saber qué ha fallado y que no se vuelva a repetir”.

“El PSOE de Córdoba va a acompañar a los ciudadanos en su sentir y también en que se despejen todas las dudas y aportarles certezas”, ha agregado Crespín, por lo que ha llamado a Bellido a “dar la cara, recabar toda la información y hacerla pública”, además de asumir “su parte de responsabilidad directa, entre ella tener el servicio de Bomberos en perfecto estado de revista”.

Por último, Rafi Crespín ha apoyado y respaldado a la Plataforma Mezquita de Córdoba en la petición de la investigación profunda de las causas del incendio y en una exhaustiva evaluación de los daños: “no podemos poner en juego el pasado, el presente y el futuro de nuestra Mezquita-Catedral y de Córdoba, la única ciudad del mundo que tiene cuatro bienes reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad”.