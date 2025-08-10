Hacemos Córdoba señala a las barriadas periféricas como "las grandes olvidadas"

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha vuelto a denunciar el “abandono sistemático” que sufren las barriadas periféricas por parte del gobierno municipal y ha exigido al alcalde la puesta en marcha de un plan integral y específico que garantice el acceso de estos barrios a los mismos servicios y recursos que el resto de la ciudad. Desde Hacemos Córdoba recuerdan que esta situación no es nueva. “Llevamos seis años alertando de que las barriadas periféricas son las grandes olvidadas de este alcalde y también lo fueron del anterior gobierno del Partido Popular. Las promesas se suceden, los anuncios se multiplican, pero ninguno contempla a estas barriadas que también son Córdoba y que tienen exactamente los mismos derechos que el resto de barrios”, subrayan.

La coalición de izquierdas critica que planes como el de asfaltado o los proyectos de renovación de luminarias hayan pasado de largo por estas zonas, y advierte de que en cada gran anuncio del gobierno local, las barriadas periféricas siguen sin aparecer. “Hablamos de barrios que necesitan intervenciones reales en calles, plazas, zonas ajardinadas, parques infantiles, parques caninos o alumbrado público, que en muchos casos es inexistente o está completamente obsoleto”, señalan. Pero los problemas van más allá del espacio urbano. Desde Hacemos Córdoba también denuncian la falta de servicios, de limpieza, de seguridad y de actividades culturales, así como la escasa dotación de personal en centros cívicos que siguen sin ofrecer una atención digna a los vecinos.

“El abandono institucional se siente en todos los aspectos de la vida cotidiana de estos barrios”, afirman. La coalición también ha exigido actuaciones en materia de vivienda y una apuesta decidida por garantizar servicios públicos de calidad en estas zonas, que sufren además un déficit histórico en materia de inversiones. Desde Hacemos Córdoba acusan al alcalde de actuar con una clara falta de sensibilidad hacia estos barrios y de aplicar una política selectiva que solo atiende a las zonas donde cree que puede obtener rédito electoral. “Está claro que el alcalde ya ha decidido en qué barrios quiere gastar el dinero público y en cuáles no. Y, una vez más, la periferia se queda fuera”, denuncian. Por todo ello, Hacemos Córdoba exige al gobierno municipal que deje de dar la espalda a estas barriadas y ponga en marcha de forma inmediata un plan específico para la periferia de Córdoba, con dotación presupuestaria suficiente, participación vecinal y actuaciones concretas. “Los vecinos de las barriadas periféricas merecen respeto, merecen inversiones y merecen igualdad de condiciones. No pueden seguir siendo ciudadanos de segunda”, concluyen.