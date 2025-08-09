La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La valoración del incendio de la Mezquita por parte del obispo y el alcalde, la apertura del monumento un día después y el operativo de los bomberos centran la crónica de la jornada
El mundo entero ha estado en vilo con el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba que, afortunadamente, se ha salvado de una catástrofe gracias a la profesionalidad y a la rápida actuación de los bomberos, según la valoración del obispo y el alcalde. El fuego ha afectado principalmente a dos capillas ubicadas en la ampliación de Almanzor. Sin salir de esta noticia, recorremos el monumento Patrimonio de la Humanidad que ha vuelto a abrir sus puertas un día después de la tragedia. Y para cerrar este boletín, Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba, que asegura que "no hemos tenido ningún incendio de estas características" explica cómo fue el trabajo de los efectivos.
- El alcalde de Córdoba y el obispo, este sábado sobre el incendio: "La Mezquita se ha salvado"
- El fantasma de Notre Dame sobrevuela la Mezquita-Catedral de Córdoba: un paseo por el emblemático templo el día después del incendio
- Daniel Muñoz, jefe de los bomberos: "No hemos tenido ningún incendio de estas características"
Además, destacamos estas otras noticias:
Incendio de la Mezquita-Catedral
- Medios de toda Europa destacan la rapidez con que se sofocó el fuego de la Mezquita-Catedral
- La Junta se pone a disposición del Cabildo para la restauración de todo lo afectado por el incendio
- El incendio de la Mezquita-Catedral, un día después: entre la normalidad del visitante y la negrura de Almanzor
Córdoba ciudad
- Medios aéreos y terrestres del Infoca actúan en un incendio en la zona de las ermitas de Córdoba
- Arde un autobús de la línea que une Córdoba con Cerro Muriano
- Los nuevos convenios firmados en Córdoba hasta julio alcanzan a casi 90.000 trabajadores
- Lactancia materna, fuerza y salud para el bebé y la madre
Deportes
Provincia
- Detenido en Palma del Río como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida
- Bajada extraordinaria de la Virgen de Araceli por la Magna de Lucena
- Ni santos ni fortalezas: el nombre de este pueblo de Córdoba rinde homenaje a la ingeniería del agua
Cultura
Internacional
- Sánchez habla con Zelenski y le da su apoyo ante la cumbre de Putin y Trump: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"
