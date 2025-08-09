La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La valoración del incendio de la Mezquita por parte del obispo y el alcalde, la apertura del monumento un día después y el operativo de los bomberos centran la crónica de la jornada

Trabajos de limpieza y seguridad en la Mezquita Catedral tras el incendioi

Trabajos de limpieza y seguridad en la Mezquita Catedral tras el incendioi / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El mundo entero ha estado en vilo con el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba que, afortunadamente, se ha salvado de una catástrofe gracias a la profesionalidad y a la rápida actuación de los bomberos, según la valoración del obispo y el alcalde. El fuego ha afectado principalmente a dos capillas ubicadas en la ampliación de Almanzor. Sin salir de esta noticia, recorremos el monumento Patrimonio de la Humanidad que ha vuelto a abrir sus puertas un día después de la tragedia. Y para cerrar este boletín, Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba, que asegura que "no hemos tenido ningún incendio de estas características" explica cómo fue el trabajo de los efectivos.

Además, destacamos estas otras noticias:

