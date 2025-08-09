El mundo entero ha estado en vilo con el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba que, afortunadamente, se ha salvado de una catástrofe gracias a la profesionalidad y a la rápida actuación de los bomberos, según la valoración del obispo y el alcalde. El fuego ha afectado principalmente a dos capillas ubicadas en la ampliación de Almanzor. Sin salir de esta noticia, recorremos el monumento Patrimonio de la Humanidad que ha vuelto a abrir sus puertas un día después de la tragedia. Y para cerrar este boletín, Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba, que asegura que "no hemos tenido ningún incendio de estas características" explica cómo fue el trabajo de los efectivos.

