Córdoba y el mundo entero se ha conmovido por el incendio que ha afectado a parte del monumento más emblemático de la ciudad: la Mezquita-Catedral. Una barredora provocó un fuego que se extinguió en la medianoche, pero que ha mantenido en alerta a los bomberos y fuerzas de seguridad durante toda la noche. Te contamos la última hora y todos los detalles de este trágico suceso. Además, sin apartar la mirada informativa de este asunto, te contamos que este es el tercer incendio que sufre la Mezquita de Córdoba en su milenaria historia. El primero tuvo lugar en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001. Por último, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que habrá que evaluar los daños de las llamas, aunque ha aclarado que "no va a ser una catástrofe".

