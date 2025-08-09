La actualidad del sábado 9 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba, los otros dos fuegos a lo largo de la historia en el monumento y la valoración del alcalde acerca del suceso centran la mirada informativa
Córdoba y el mundo entero se ha conmovido por el incendio que ha afectado a parte del monumento más emblemático de la ciudad: la Mezquita-Catedral. Una barredora provocó un fuego que se extinguió en la medianoche, pero que ha mantenido en alerta a los bomberos y fuerzas de seguridad durante toda la noche. Te contamos la última hora y todos los detalles de este trágico suceso. Además, sin apartar la mirada informativa de este asunto, te contamos que este es el tercer incendio que sufre la Mezquita de Córdoba en su milenaria historia. El primero tuvo lugar en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001. Por último, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que habrá que evaluar los daños de las llamas, aunque ha aclarado que "no va a ser una catástrofe".
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- El tercer incendio que sufre la Mezquita de Córdoba en su milenaria historia
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: "Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe"
Además, destacamos estas otras noticias:
Incendio de la Mezquita-Catedral
- La Mezquita-Catedral de Córdoba abrirá sus puertas este sábado con normalidad tras el incendio en una de sus capillas
- Todo lo que sabemos a esta hora sobre el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba
- El incendio de la Mezquita-Catedral, en imágenes
Córdoba ciudad
- Los nuevos convenios firmados en Córdoba hasta julio alcanzan a casi 90.000 trabajadores
- La tradición de tomar el fresco en Córdoba se reinventa: de la acera al césped
- Córdoba capital supera los 40 grados, pero se queda lejos de la máxima nacional
- El Imdeco realizará tratamientos semanales en la piscina de la calle Marbella para evitar la presencia de chinches
- El contrato para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao del Parque Cruz Conde se retrasa
- "Voy a matar a los dos", denuncian insultos y amenazas a trabajadores del centro de salud de Levante Norte
Salud
Provincia
- Comienza la renovación integral de las zonas infantiles de varios barrios de Lucena
- La Diputación de Córdoba y la Junta dan un paso más hacia una formación dirigida a las demandas de la BLET
Gastronomía
Deportes
España
Los planes de Sánchez para septiembre: nuevas medidas sociales y una posible crisis de Gobierno
Internacional
Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Córdoba se prepara para las perseidas: estos son los mejores días y otras claves para ver las estrellas
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- El pequeño comercio de Córdoba certifica la defunción de las rebajas
- Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla