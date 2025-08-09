El obispo de Córdoba alaba el trabajo de los bomberos y la "colaboración" en la extinción del fuego de la Mezquita-Catedral

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha agradecido este sábado en nombre de la Diócesis el trabajo realizado por los bomberos y la "colaboración" entre instituciones y personal para conseguir el "rápido control y posterior extinción" del incendio que ayer por la tarde se produjo en la Mezquita-Catedral.

A través de un comunicado, destacó especialmente la "su rápida y eficaz intervención que evitó males mayores" de tres dotaciones de los bomberos de la ciudad, así como la participación de la Policía Nacional y la Policía Local, Protección Civil y los trabajadores de la Mezquita Catedral por la "profesionalidad demostrada".

Fernández dio gracias a Dios "y a la intercesión de San Rafael" por la rápida actuación del Cabildo en la activación del plan de protección del templo, mientras se espera una primera evaluación de los daños por parte de los técnicos que serán dados a conocer en la mañana de este sábado a través del deán de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva.

Trabajos en la zona afectada por el incendio de la Mezquita-Catedral / A. J. GONZÁLEZ

Seguimiento del suceso

El obispo permaneció informado en todo momento de las tareas de control y extinción del incendio desde que se declaró el fuego, en torno a las 21 horas. Tras apagar el fuego, transmitió a los cordobeses y "al mundo entero" tranquilidad sobre los daños causados.

Además, destacó que el protocolo de seguridad fue activado por parte del Cabildo y "la actuación de los bomberos ha sido muy eficiente", por lo que agradeció la rápida y eficaz intervención de los servicios de extinción de incendios, que permitió trasmitir "serenidad y paz" tras la extinción del incendio.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha unido a este reconocimiento de la labor de los bomberos y ha confirmado daños que habrá que valorar pero "no será una catástrofe", por lo que ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad".