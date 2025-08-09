La Mezquita-Catedral de Córdoba reabre sus puertas a las visitas en su horario habitual tras el incendio de este viernes

Las puertas de la Mezquita-Catedral han abierto sus puertas a las visitas este sábado en su horario habitual tras el incendio de este viernes. La zona afectada por el fuego está acotada, pero se pueden ver a lo lejos los efectos del fuego en la capilla afectada

A las 8.30 horas de este sábado las puertas de la Mezquita Catedral de Córdoba se han abierto a las visitas. A esta hora todavía se trabaja en el interior y exteriir del templo en la zona afectada por el incendio varias dotaciones de bomberos. Su presencia es muy visible en la calle Magistral González Francés, donde hay varios vehículos de bomberos y policiales. Entre otros, una escala para acceder a las cubiertas.

Según informan desde el cuerpo de Bomberos de Córdoba, una dotación ha permanecido en el monumento durante la noche. Su presencia se ha extendido hasta esta mañana realizando labores de prevención y refresco de la zona afectada. Actualmente, se encuentran dos conductores, un jefe de operaciones y cuatro bomberos, que trabajan principalmente en la fachada y cubierta del templo.

Zona afectada por el incendio, que se encuentra acotada. / Víctor Castro

A la hora de apertura del monumento esperaban en el exterior varias decenas de personas, la mayoría turistas. Entre murmullos en varios idiomas, los visitantes han accedido a un templo donde en el mar de columnas todavía se respira algo de olor a humo.

Los bomberos continúan trabajando en la zona. / Víctor Castro

La zona afectada por el incendio, la nave de Almanzor, está acotada con vallas que llegan a la altura de la cintura, por lo que puede contemplarse a lo lejos, la zona arrasada por el fuego, donde se escucha el sonido de las máquinas dventilaciónón que usan los bomberos para sacar el humo.