Sucesos
La Mezquita-Catedral de Córdoba abrirá sus puertas este sábado con normalidad tras el incendio en una de sus capillas
La zona afectada estará acotada tras el siniestro ocurrido este viernes
La Mezquita-Catedral de Córdoba abrirá hoy sus puertas con normalidad tras el incendio declarado este viernes en una de sus capillas laterales. Según ha informado el Cabildo Catedral, el incendio quedó totalmente extinguido pasados unos 20 minutos de la medianoche y el monumento retomará las visitas este sábado en el horario habitual.
Durante esta noche permanecerá una dotación de bomberos enfriando el lugar y en tareas de vigilancia. Mientras tanto, el personal de mantenimiento del monumento trabajarán en tareas de limpieza, de modo que la Mezquita-Catedral pueda abrir sus puertas con normalidad.
La zona afectada estará acotada "según las indicaciones de los técnicos", han informado desde el Cabildo.
Policía, Protección Civil y bomberos trabajarán toda la noche
Fuentes oficiales han informado que durante toda la noche de habrá vigilancia por parte de Bomberos, Policía Local y Protección Civil para atender cualquier incidencia en la zona afectada por el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba
Extinguido el incendio
El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba se ha dado por extinguido, segun han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba, aunque las labores de vigilancia continuarán durante toda la noche
Los primeros momentos del incendio
Estas son las primeras imágenes del incendio en la Mezquita-Catedral
Imágenes difundidas en redes sociales
Las redes sociales se han llenado de imágenes y vídeos del incendio desde dentro y fuera del templo
Juanma Moreno, pendiente de las llamas en la Mezquita-Catedral
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha reaccionado al incendio que conmueve a todo el mundo. En un mensaje en X ha segurado que "las llamas en la Mezquita-Catedral de Córdoba nos han sobrecogido a todos. Tranquiliza que los bomberos lo hayan podido controlar y sigan trabajando para darlo por extinguido lo antes posible. Estamos muy atentos y deseamos que el fuego haya provocado el menor daño posible".
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Córdoba se prepara para las perseidas: estos son los mejores días y otras claves para ver las estrellas
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- El pequeño comercio de Córdoba certifica la defunción de las rebajas
- Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla