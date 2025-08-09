Sucesos

La Mezquita-Catedral de Córdoba abrirá sus puertas este sábado con normalidad tras el incendio en una de sus capillas

La zona afectada estará acotada tras el siniestro ocurrido este viernes

Interior de la Mezquita-Catedral durante las tareas de extinción. / CÓRDOBA

Cristina Ramírez

La Mezquita-Catedral de Córdoba abrirá hoy sus puertas con normalidad tras el incendio declarado este viernes en una de sus capillas laterales. Según ha informado el Cabildo Catedral, el incendio quedó totalmente extinguido pasados unos 20 minutos de la medianoche y el monumento retomará las visitas este sábado en el horario habitual.

Durante esta noche permanecerá una dotación de bomberos enfriando el lugar y en tareas de vigilancia. Mientras tanto, el personal de mantenimiento del monumento trabajarán en tareas de limpieza, de modo que la Mezquita-Catedral pueda abrir sus puertas con normalidad.

La zona afectada estará acotada "según las indicaciones de los técnicos", han informado desde el Cabildo.

