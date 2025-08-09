La Mezquita-Catedral de Córdoba abrirá sus puertas este sábado con normalidad tras el incendio en una de sus capillas

La Mezquita-Catedral de Córdoba abrirá hoy sus puertas con normalidad tras el incendio declarado este viernes en una de sus capillas laterales. Según ha informado el Cabildo Catedral, el incendio quedó totalmente extinguido pasados unos 20 minutos de la medianoche y el monumento retomará las visitas este sábado en el horario habitual.

Durante esta noche permanecerá una dotación de bomberos enfriando el lugar y en tareas de vigilancia. Mientras tanto, el personal de mantenimiento del monumento trabajarán en tareas de limpieza, de modo que la Mezquita-Catedral pueda abrir sus puertas con normalidad.

La zona afectada estará acotada "según las indicaciones de los técnicos", han informado desde el Cabildo.

En Directo

Policía, Protección Civil y bomberos trabajarán toda la noche Fuentes oficiales han informado que durante toda la noche de habrá vigilancia por parte de Bomberos, Policía Local y Protección Civil para atender cualquier incidencia en la zona afectada por el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Extinguido el incendio El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba se ha dado por extinguido, segun han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba, aunque las labores de vigilancia continuarán durante toda la noche

Diario CÓRDOBA Los primeros momentos del incendio Estas son las primeras imágenes del incendio en la Mezquita-Catedral

Imágenes difundidas en redes sociales Las redes sociales se han llenado de imágenes y vídeos del incendio desde dentro y fuera del templo