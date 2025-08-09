Fuego en el monumento
La Junta se pone a disposición del Cabildo para la restauración de todo lo afectado por el incendio en la Mezquita-Catedral
Tras conocer el alcance del daño ocasionado por el fuego, se hará una primera intervención previa a la redacción del proyecto de restauración
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha visitado este sábado la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer de primera mano el alcance del incendio que tuvo lugar anoche en el monumento y que ha afectado dos capillas de la zona de la ampliación de Almanzor. Antes de entrar al monumento, Del Pozo ha mostrado la disposición de la Junta hacia el Cabildo Catedral para colaborar en todos los pasos que, a partir de ahora, habrá que dar para regresar por completo a la normalidad.
"Trabajaremos para todo, para los informes y para ayudar en el proyecto de restauración, en todo lo que sea necesario para que se resuelva cuanto antes", ha incidido la consejera, que ha reseñado, además, que esta colaboración ofrecida "no es nueva", sino fruto de una maquinaria "perfectamente engrasada" en la que la Junta y el Cabildo, y también el Ayuntamiento, colaboran para proteger el patrimonio de la ciudad.
Los siguientes pasos a seguir
En cuanto a los pasos que habrá que dar a partir de ahora, Del Pozo ha explicado que se hará una primera evaluación de los daños y se investigará (en ellos ya está en marcha la Policía Nacional) qué ha ocurrido exactamente en el monumento. Una vez se conozca el alcance del incendio, se hará una primera intervención, ha añadido la consejera de Cultura, sobre todo, para limpiar todo, incluido el rasto del humo. Después vendrá la correspondiente redacción del proyecto de restauración, conservación y puesta en valor, trabajo para el que la consejera ha vuelto a mostrar la plena colaboración de la Junta de Andalucía.
El fantasma del incendio de la catedral de Notre Dame de París sobrevoló en la noche del viernes sobre Córdoba y su Mezquita Catedral. La conmoción entre cordobeses y turistas era generalizada al ver arder el principal emblema monumental e histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Todos pensaron lo peor. Este sábado, una vez recuperada la normalidad y comprobado que el daño ha sido menor, todo el mundo ha respirado más tranquilo.
El alcalde de Córdoba y el obispo: "La Mezquita se ha salvado"
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el obispo de la ciudad, Jesús Fernández, han valorado este sábado que "la Mezquita-Catedral se ha salvado" tras el incendio originado ayer viernes en este monumento, Patrimonio de la Humanidad, que ha afectado principalmente a dos capillas ubicadas en la nave de Almanzor.
Sigue leyendo la crónica completa con toda la información ofrecida en la comparecencia de las autoridades este sábado.
Diario CÓRDOBA
El Cabildo de la Catedral de Mallorca se solidariza con la Mezquita de Córdoba
El Cabildo de la Catedral de Mallorca se ha solidarizado con la Mezquita de Córdoba por el incendio sufrido este viernes. En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, el Cabildo de la Catedral de Mallorca ha mostrado su "solidaridad" y "apoyo" a la Mezquita de Córdoba por el incendio sufrido este viernes.
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha explicado los pasos que habrá que dar a partir de ahora en torno al incendio en la Mezquita-Catedral. Primero, en coordinación con el Cabildo, se evaluarán los daños para conocer a fondo el alcance del suceso. Luego, habrá una primera intervención, sobre todo, para limpiar los restos del fuego y del humo, que son evidentes en muchos espacios de las zonas afectadas. Tras esto, habrá que redactar el proyecto de restauración, conservación y puesta en valor. Y para eso, ha añadido la consejera, "estamos nosotros aquí".
La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha visitado esta mañana la Mezquita-Catedral para conocer de primera mano el alcance del incendio acaecido en la noche de ayer. Del Pozo ha mostrado la disposición de la Junta a colaborar con el Cabildo en todo lo necesario para volver a la normalidad.
Como ha recordado la consejera, la colaboración entre la Junta, el Ayuntamiento y el Cabildo es constante en materia de patrimonio, tanto que la maquinaria está lo suficientemente "engrasada" como para haber evitado males mayores. Del Pozo, además, ha agradecido el trabajo a los bomberos de Córdoba.
