El Infoca actúa en un incendio en la zona de las ermitas de Córdoba

El Infoca está trabajando desde las 16.50 horas de este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje conocido como El Bañuelo, en las proximidades de las ermitas de Córdoba.

Según han informado a este periódico tanto el servicio de emergencias 112 como el propio Infoca, el fuego se ha iniciado junto a la carretera CO-3314, en una zona donde la vegetación más abundante es el matorral.

En los trabajos de control están participando cinco aviones, dos de carga en tierra y dos anfibios, además de uno de coordinación. Asimismo forman parte del dispositivo 4 helicópteros y un total de 50 bomberos forestales, que trabajan con dos autobombas.

Por el momento, según el Infoca, no ha sido necesaria la evacuación de ninguna vivienda.