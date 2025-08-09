Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 9 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Recital flamenco
Actuación de Silvia Herrerías y su grupo
Dentro del ciclo Al calor del flamenco, recital a cargo de Silvia Herrerías y su grupo. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
Fiestas
Comienza la 36 Verbena Federación de Peñas Cordobesas
Actuará el coro Ritmo y Compás, copla con Rocío García, el grupo musical A nuestro son y para finalizar, la academia de baile Paqui Macías.
CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Muestra
Sigue ‘Un toque de transversalidad’
Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.
