El Gobierno activó ayer el Plan de Emergencias en Patrimonio Cultural tras el incendio en la Mezquita

El Ministerio de Cultura ha reivindicado este sábado que el viernes activó de forma inmediata el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, iniciativa que ha descrito en plena colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte en cuanto se tuvo conocimiento del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba y para colaborar en la evaluación de los daños ocasionados en un bien patrimonial declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

"El Plan se centrará en la coordinación de actuaciones para garantizar la protección, conservación y recuperación de este bien único, símbolo de la historia y la identidad cultural de España", ha asegurado este departamento en una nota.

La respuesta ante la emergencia se ha articulado en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, activado de inmediato por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura en coordinación con los responsables autonómicos.

Trabajos de limpieza y seguridad en la Mezquita Catedral tras el incendioi / A.J.González

Este plan establece protocolos y medidas "para actuar de forma rápida y eficaz" ante daños en bienes culturales y ha sostenido el Ministerio que ha propiciado "canalizar desde el primer momento el apoyo técnico y la cooperación interinstitucional necesarios para afrontar el suceso con las máximas garantías".

"Gracias a la correcta aplicación de estos protocolos y a la rápida intervención de los bomberos, se logró evitar que el fuego se propagara al resto del monumento y al centro histórico", ha sostenido el Ministerio de Cultura.

La rápidez, clave en la extinción de las llamas

De igual forma ha remarcado que "la celeridad y profesionalidad de los equipos de extinción resultó decisiva para contener el incendio en su foco inicial y proteger tanto el valor arquitectónico y artístico de la Mezquita-Catedral como la seguridad de su entorno urbano".

El Ministerio ha explicado que por el hecho de que la Mezquita es Patrimonio Mundial de la Humanidad "la Unesco ha solicitado al Ministerio de Cultura información detallada sobre el incendio y su nivel de incidencia".

Bomberos durante la extinción del incendio de la Mezquita-Catedral. / Córdoba

Ha explicado que elabora el informe correspondiente que será remitido a la organización, con la colaboración de la Junta de Andalucía y de las entidades competentes en la gestión y conservación del monumento. Será un trabajo que "supondrá una descripción pormenorizada de la zona afectada, la valoración de los daños, las medidas adoptadas de forma inmediata y las previsiones de intervención a corto y medio plazo".

El Ministerio ha señalado que el ministro, Ernest Urtasun, ha tenido este sábado una conversación telefónica con la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Del Pozo, y con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para ofrecer todas las herramientas del Ministerio.

El Ministerio de Cultura ha subrayado "la excelente coordinación" con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Córdoba ante la emergencia para que estas tareas de recuperación "se desarrollen con el máximo rigor técnico y en el menor plazo posible, garantizando el respeto a los valores universales excepcionales que motivaron la inscripción de la Mezquita-Catedral en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco".

En Directo

Diario CÓRDOBA El Gobierno activó ayer el Plan de Emergencias en Patrimonio Cultural tras el incendio en la Mezquita El Ministerio de Cultura ha reivindicado este sábado que el viernes activó de forma inmediata el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, iniciativa que ha descrito en plena colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte en cuanto se tuvo conocimiento del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba y para colaborar en la evaluación de los daños ocasionados en un bien patrimonial declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. "El Plan se centrará en la coordinación de actuaciones para garantizar la protección, conservación y recuperación de este bien único, símbolo de la historia y la identidad cultural de España", ha asegurado este departamento en una nota. La respuesta ante la emergencia se ha articulado en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, activado de inmediato por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura en coordinación con los responsables autonómicos.

Manuel Ruiz Díaz Jefe de la edición digital El incendio de la Mezquita Catedral, en Der Spiegel. / CÓRDOBA Medios de toda Europa destacan la rapidez con que se sofocó el fuego de la Mezquita-Catedral Periódicos de toda Europa destacan la rapidez con que se sofocó el fuego de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Desde el británico The Guardian a los franceses Le Figaro o Le Monde al alemán Der Spiegel o el italiano La Reppublica, todos se hicieron eco del incendio en el emblemático monumento en sus ediciones digitales, al poco tiempo de saltar la noticia. Seguir leyendo...

Pilar Cobos Redactora Daniel Muñoz, jefe de los bomberos de Córdoba, este sábado. / A. J. González Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: "No hemos tenido ningún incendio de estas características" Daniel Muñoz, jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, ha afirmado este sábado que los efectivos que intervinieron ayer viernes en el fuego declarado en la Mezquita Catedral de Córdoba "conseguimos cortar el incendio de forma bastante rápida". Una vez recibida la llamada de alerta, en torno a las 21.15 horas de la noche de ayer viernes, fueron activados los protocolos del parque central y del Granadal, y hasta la Mezquita Catedral se trasladaron las tres dotaciones completas, compuestas por 16 efectivos. A estos se sumaron de forma voluntaria los compañeros que estaban en Córdoba, hasta llegar al grupo de 35 bomberos que trabajan desde ayer en el siniestro. El bombero ha detallado cómo se llevó a cabo la intervención: "en este tipo de estructuras, en los incendios se crea una capa carbonosa en las vigas, que hace que se proteja el interior de las vigas, pero al reducir la sección pierde la resistencia. Eso ha sido uno de los motivos que ha originado el colapso de una de las capillas (de la Anunciación), añadido también al peso del agua". Por otra parte, ha comentado que la intervención de los bomberos se centró en "dos puntos de ataque, uno por el interior y otro por el exterior. Donde tuvimos la mayor dificultad fue en la cubierta, porque se tuvo que ir retirando determinado material para hacer hueco y poder llegar a la zona de las vigas. Afortunadamente, lo pudimos sectorizar, lo pudimos cortar, de manera que no se propagó por el resto de las vigas a las distintas capillas", ha destacado.

Rafael Valenzuela Redactor Cola de acceso a la Mezquita Catedral, este sábado. / A.J. GONZÁLEZ Reportaje | El fantasma de Notre Dame sobrevuela la Mezquita-Catedral El fantasma del incendio de la catedral de Notre Dame de París sobrevoló en la noche del viernes sobre Córdoba y su Mezquita Catedral. La conmoción entre cordobeses y turistas era generalizada al ver arder el principal emblema monumental e histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Todos pensaron lo peor. Este sábado, una vez recuperada la normalidad y comprobado que el daño ha sido menor, todo el mundo ha respirado más tranquilo. Reportaje | El fantasma de Notre Dame sobrevuela la Mezquita-Catedral de Córdoba