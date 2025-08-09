Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 9 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 10 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Felipa Cantueso Medina

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael

Miguel Lora Trujillo

La inhumación está prevista a las 18.30 horas en el cementerio de San Rafael

