Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 9 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 10 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Felipa Cantueso Medina
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael
Miguel Lora Trujillo
La inhumación está prevista a las 18.30 horas en el cementerio de San Rafael
