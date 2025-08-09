Hacemos Córdoba exige la compra de los cines de verano

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al Ayuntamiento que impulse la compra pública de los solares donde se ubican los cines de verano, con el objetivo de garantizar su uso cultural y vecinal. “La mejor forma de proteger estos espacios únicos en Andalucía es que pasen a ser de titularidad pública. Hay dinero en las arcas municipales, lo que falta es voluntad política”, han señalado desde la coalición de izquierdas.

Desde Hacemos Córdoba insisten en que los cines no deben entenderse solo como espacios para la proyección estival, sino como equipamientos permanentes al servicio de los barrios. Por ello, proponen que el Ayuntamiento ponga en marcha un programa estable de actividades durante todo el año, convirtiéndolos en referentes de dinamización cultural y comunitaria. A pesar de que el proyecto para construir aparcamientos en los solares ha sido descartado por la Gerencia de Urbanismo por no tener encaje en el planeamiento actual, desde Hacemos Córdoba advierten que eso no garantiza por sí solo la protección de estos espacios.

“Lo que ha quedado claro es que ese modelo no cabe ni legal ni urbanísticamente. Pero el Ayuntamiento sigue sin actuar para asegurar el futuro de los cines de verano. No basta con que no se construya: hay que blindar su uso cultural y vecinal”, han subrayado. En este sentido, recuerdan que los cines están ubicados en entornos de especial protección, con usos del suelo definidos para actividades culturales y deportivas. “Precisamente por eso es urgente que pasen a ser públicos. Porque si mañana cambia el planeamiento o se modifica la calificación, estos solares seguirán estando en manos privadas y a merced de intereses especulativos”, han explicado. Además, el grupo ha recordado que en octubre de 2023 el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción presentada por Hacemos Córdoba —a iniciativa de colectivos ciudadanos— para solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de los cines de verano como Bien de Interés Cultural (BIC). “Casi dos años después, el alcalde sigue sin hacer absolutamente nada. Ni ha exigido a la Junta que actúe ni ha dado un solo paso para cumplir con lo aprobado”, denuncian. Por último, el grupo municipal ha pedido al alcalde que escuche a los colectivos, a los órganos de participación y al conjunto de la ciudad. “Estos cines forman parte del alma de Córdoba. No basta con permitir que sigan funcionando en verano: hay que garantizar su futuro y protegerlos frente a los intereses especulativos”, han concluido.

“La mejor forma de proteger estos espacios únicos en Andalucía es que pasen a ser de titularidad pública. Hay dinero en las arcas municipales, lo que falta es voluntad política”, han señalado desde la coalición de izquierdas. Desde Hacemos Córdoba insisten en que los cines no deben entenderse solo como espacios para la proyección estival, sino como equipamientos permanentes al servicio de los barrios. Por ello, proponen que el Ayuntamiento ponga en marcha un programa estable de actividades durante todo el año, convirtiéndolos en referentes de dinamización cultural y comunitaria. A pesar de que el proyecto para construir aparcamientos en los solares ha sido descartado por la Gerencia de Urbanismo por no tener encaje en el planeamiento actual, desde Hacemos Córdoba advierten que eso no garantiza por sí solo la protección de estos espacios. “Lo que ha quedado claro es que ese modelo no cabe ni legal ni urbanísticamente.

Pero el Ayuntamiento sigue sin actuar para asegurar el futuro de los cines de verano. No basta con que no se construya: hay que blindar su uso cultural y vecinal”, han subrayado. En este sentido, recuerdan que los cines están ubicados en entornos de especial protección, con usos del suelo definidos para actividades culturales y deportivas. “Precisamente por eso es urgente que pasen a ser públicos. Porque si mañana cambia el planeamiento o se modifica la calificación, estos solares seguirán estando en manos privadas y a merced de intereses especulativos”, han explicado. Además, el grupo ha recordado que en octubre de 2023 el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción presentada por Hacemos Córdoba —a iniciativa de colectivos ciudadanos— para solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de los cines de verano como Bien de Interés Cultural (BIC). “Casi dos años después, el alcalde sigue sin hacer absolutamente nada. Ni ha exigido a la Junta que actúe ni ha dado un solo paso para cumplir con lo aprobado”, denuncian. Por último, el grupo municipal ha pedido al alcalde que escuche a los colectivos, a los órganos de participación y al conjunto de la ciudad. “Estos cines forman parte del alma de Córdoba. No basta con permitir que sigan funcionando en verano: hay que garantizar su futuro y protegerlos frente a los intereses especulativos”, han concluido.