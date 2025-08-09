Sucesos
Arde un autobús de la línea que une Córdoba con Cerro Muriano
La conductora avisó a emergencias y desalojó el vehículo
Los viajeros de un autobús de línea que une la ciudad de Córdoba con Cerro Muriano tuvieron que ser desalojados en la noche del viernes, como consecuencia del incendio sufrido por el vehículo.
Según han informado a este periódico fuentes de la empresa pública de Emergencias 112, fue la propia conductora la que alertó a los servicios de emergencias sobre las diez de la noche, al ver que había humo en el autobús. Además, se encargó de que los usuarios desalojaran el vehículo.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de bomberos, de la Policía Local Guardia Civil e, incluso, del Infoca, ya que el vehículo acabó incendiándose en su totalidad.
Las mismas fuentes han señalado que no hubo que lamentar ningún daño personal.
