El alcalde de Córdoba y el obispo, este sábado sobre el incendio: "La Mezquita se ha salvado"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el obispo de la ciudad, Jesús Fernández, han valorado este sábado que la Mezquita-Catedral "se ha salvado" tras el incendio originado ayer viernes en este monumento, Patrimonio de la Humanidad, que ha afectado principalmente a dos capillas ubicadas en la nave de Almanzor.

Estas son la conocida como de la Encarnación o la Anunciación, la número 33, y otra capilla que no estaba abierta al público y se utilizaba como almacén de materiales y maquinaria de limpieza. Precisamente, desde el primer momento se ha apuntado a una máquina barredora como posible origen del siniestro, pero el deán presidente del Cabildo de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que la Policía Científica se encuentra ahora investigando las causas. De esta forma, ha indicado que en el mismo lugar se localiza un cuadro eléctrico y ha aludido a las altas temperaturas que se registran en estos días en la ciudad.

Joaquín Alberto Nieva atiende este sábado a los medios de comunicación acompañado por el alcalde, José María Bellido. / A. J. González

Unos 50 metros cuadrados afectados

Este responable ha detallado que las dos capillas más afectadas suman una superficie de unos 50 metros cuadrados, en un monumento que cuenta con unos 23.000 metros cuadrados en total. En concreto, la capilla de la Anunciación ha sufrido el colpaso del techo debido a la afección sufrida en las vigas y al peso del agua utilizada por los bomberos.

Acerca de los daños en la Anunciación, ha avanzado que las llamas han afectado "un poco" al retablo "y alguna escultura ha caído". A preguntas de los periodistas, ha confirmado que esta tiene un menor valor histórico que la capilla del Espíritu Santo, que es de Hernán Ruiz y ha sufrido dañor por el humo y el agua. La capilla de San Nicolás de Bari ha sufrido afectación en el techo por la propagación del fuego, pero no está afectada.

CÓRDOBA

Capilla-almacén

Las llamas sí han perjudicado, como se ha indicado, a la capilla utilizada como almacén, que no tiene nombre, cuyo techo está quemado y ha perdido tejas. En la mañana de este sábado se ha observado a operarios retirando enseres calcinados y persiste el olor a humo en la zona, aunque el monumeno ha abierto al público, con la zona afectada acotada, como se avanzó anoche.

Personal del Cabildo trabaja en la zona afectada por el incendio. / A. J. GONZÁLEZ

Joaquín Alberto Nieva y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han realizado este sábado una primera valoración de los daños provocados en el monumento, poniendo en valor la actuación de los efectivos de emergencias. También han subrayado que no se han producido daños personales, salvo el golpe de calor sufrido por un bombero del SEIS que fue atendido en el lugar de los hechos y está en buen estado. El deán presidente del Cabildo ha leído ante los medios de comunicación unas palabras del obispo, que ha subrayado que "el conjunto monumental, que hace 40 años fue declarado Patrimonio de la Humanidad, se ha salvado".

En Directo

Rafael Valenzuela Redactor Cola de acceso a la Mezquita Catedral, este sábado. / A.J. GONZÁLEZ Reportaje | El fantasma de Notre Dame sobrevuela la Mezquita-Catedral El fantasma del incendio de la catedral de Notre Dame de París sobrevoló en la noche del viernes sobre Córdoba y su Mezquita Catedral. La conmoción entre cordobeses y turistas era generalizada al ver arder el principal emblema monumental e histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Todos pensaron lo peor. Este sábado, una vez recuperada la normalidad y comprobado que el daño ha sido menor, todo el mundo ha respirado más tranquilo. Reportaje | El fantasma de Notre Dame sobrevuela la Mezquita-Catedral de Córdoba

Pilar Cobos Redactora El alcalde de Córdoba y el obispo: "La Mezquita se ha salvado" El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el obispo de la ciudad, Jesús Fernández, han valorado este sábado que "la Mezquita-Catedral se ha salvado" tras el incendio originado ayer viernes en este monumento, Patrimonio de la Humanidad, que ha afectado principalmente a dos capillas ubicadas en la nave de Almanzor. Sigue leyendo la crónica completa con toda la información ofrecida en la comparecencia de las autoridades este sábado.

Diario CÓRDOBA El Cabildo de la Catedral de Mallorca se solidariza con la Mezquita de Córdoba El Cabildo de la Catedral de Mallorca se ha solidarizado con la Mezquita de Córdoba por el incendio sufrido este viernes. En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, el Cabildo de la Catedral de Mallorca ha mostrado su "solidaridad" y "apoyo" a la Mezquita de Córdoba por el incendio sufrido este viernes.

Noelia Santos Redactora de temas de urbanismo, economía y política municipal La consejera de Cultura, Patricia de Pozo, con el alcalde y el deán presidente del Cabildo en el Patio de los Naranjos, este sábado, tras elincendio. / A.J. GONZÁLEZ La consejera de Cultura explica los pasos a seguir para la recuperación de lo dañado La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha explicado los pasos que habrá que dar a partir de ahora en torno al incendio en la Mezquita-Catedral. Primero, en coordinación con el Cabildo, se evaluarán los daños para conocer a fondo el alcance del suceso. Luego, habrá una primera intervención, sobre todo, para limpiar los restos del fuego y del humo, que son evidentes en muchos espacios de las zonas afectadas. Tras esto, habrá que redactar el proyecto de restauración, conservación y puesta en valor. Y para eso, ha añadido la consejera, "estamos nosotros aquí".