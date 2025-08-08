Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba

Un trocito de la Toscana italiana en pleno corazón de Córdoba. Esa es la propuesta que desde este jueves acoge Voltereta en Casa de los Manríquez, en la calle Manríquez, en La Judería. El nuevo restaurante abre sus puertas con una experiencia culinaria —y, sobre todo, temática— que ya ha despertado una gran expectación en redes sociales.

Sobre Voltereta y su emblemático local

Voltereta es una cadena valenciana de restaurantes fundada en 2017, reconocida por ofrecer a sus comensales viajes sensoriales que van más allá de lo culinario. Para ello, cada local se transforma por completo gracias a una decoración minuciosa que combina iluminación, sonido, mobiliario y hasta aromas con los que se transporta al visitante a otro lugar del mundo. Su primer establecimiento estuvo inspirado en el Manhattan de los años 20, mientras que el más reciente, antes de llegar a Córdoba, recrea Tanzania y se encuentra en Alicante. Con esta inauguración, la cadena suma ya ocho locales: cuatro en Valencia y uno en Zaragoza, Sevilla, Alicante y ahora Córdoba.

Imagen de archivo de la Casa de los Manríquez. / M. RUIZ

El espacio elegido para la apertura cordobesa es la histórica Casa de los Manríquez, un edificio del siglo XVIII que, entre 2014 y 2020, albergó el mercado gastronómico de Los Patios de la Marquesa. Tras cinco años vacío y envuelto en rumores sobre su futuro, el inmueble —catalogado como monumento en el Plan Especial del Casco Histórico y protegido por la Ley de Patrimonio Histórico Español— ha sido cuidadosamente intervenido por el grupo valenciano para adaptarlo a su concepto, manteniendo intacta la singular fisonomía del lugar.

Una historia de amor en la Toscana

El nuevo Voltereta Córdoba se inspira en la Toscana, región del noroeste de Italia célebre por su patrimonio histórico, ciudades como Florencia, Siena o Pisa, su papel como cuna del Renacimiento, sus colinas onduladas, paisajes de ensueño y encantadores pueblos medievales. Todo este imaginario se ha reinterpretado en clave cordobesa para dar vida a un restaurante que, además de la ambientación, se articula en torno a una historia: la de una pareja que sufre un accidente. La mujer pierde la memoria y, en lugar de rendirse, ambos deciden reconstruir su relación reviviendo juntos sus recuerdos en una casa de la región.

Para narrar esta trama, el local se organiza en distintas estancias: un amplio patio rebosante de vegetación, con lavandas y claveles de vivos colores y paredes decoradas con platos; una cocina que evoca la de un hogar tradicional; un fotomatón para inmortalizar la visita; un túnel de luces y otros rincones que invitan a recorrer la historia mientras se cena.

Imagen de un restaurante de Voltereta. / VOLTERETA

En lo gastronómico, la propuesta combina platos inspirados en la cocina italiana con sabores descubiertos en viajes por el mundo y guiños locales, como vinos con denominación de origen Montilla-Moriles, tal y como señalan en su web oficial.