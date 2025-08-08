Una de cada tres personas voluntarias de Cruz Roja en Córdoba es joven

La juventud cordobesa es comprometida y se preocupa por transformar la sociedad. O al menos esa conclusión se puede extraer de las cifras de adhesiones que maneja cada año Cruz Roja en Córdoba, según las cuales a día de hoy 1.366 de las 3.554 personas (un 38%) que regalan parte de su tiempo como voluntarias a la institución humanitaria en la provincia tienen 30 años o menos. Por ello, Cruz Roja, en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el próximo 12 de agosto, aprovecha para reivindicar el papel transformador de las personas jóvenes en la sociedad.

Según ha detallado la institución humanitaria, el perfil mayoritario del voluntariado joven es una mujer, estudiante, que cursa estudios superiores o de grado, participa en más de un proyecto y tiene una permanencia en la organización superior a tres años. Las motivaciones para realizar voluntariado por parte de la población juvenil son diversas, pero mayoritariamente manifiestan querer hacer algo para mejorar su entorno y prefieren participar en actividades con los colectivos de infancia y juventud. Precisamente por ello, buena parte de los menores de 30 años que participan en la institución humanitaria lo hace dentro de Cruz Roja Juventud (CRJ), sección juvenil de Cruz Roja con más de 40 años de trayectoria.

Experiencia solidaria

"Muchas personas jóvenes vienen a tener una experiencia solidaria, a probar el voluntariado. Cuando sientes que puedes ayudar a mejorar la vida de las personas que están pasando un mal momento, es cuando decides quedarte. Al final todas las personas voluntarias coincidimos en una cosa: al hacer voluntariado, recibes más de lo que das”, explica Eva Quesada, técnica provincial de Voluntariado de Cruz Roja. Con motivo de la mencionada efeméride, Cruz Roja Juventud pone en marcha una campaña nacional bajo el lema Fuimos, seremos y SOMOS juventud, con el objetivo de visibilizar el papel transformador que históricamente las personas jóvenes han desempeñado en la sociedad.

Una juventud estigmatizada

“En un momento en el que muchas veces se infravalora o estigmatiza a la juventud-enfatiza David Fernández, director estatal de Cruz Roja Juventud-, es fundamental recordar que los y las jóvenes hemos sido protagonistas de los principales hitos de cambio, desde las revueltas estudiantiles hasta los movimientos por los derechos civiles y las actuales movilizaciones por el clima, la justicia social y la equidad”. Así, esta iniciativa reivindica que la juventud no es solo el futuro, sino también protagonista del pasado y agente activo del presente. A través de una narrativa intergeneracional, la campaña busca generar reflexión colectiva, fomentar el diálogo entre generaciones y estimular la participación juvenil en procesos de cambio social.